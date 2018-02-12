فيلم `مضيق ابو قريب` يحصد جوائز مهرجان `فجر` السينمائي

اذ نال هذا الفيلم الحربي 6 جوائز عنقاء بلورية لافضل فيلم والاخراج والصوت والمكياج والمؤثرات الخاصة الميدانية وافضل دور اول رجال.
كما نال فيلم 'بتوقيت الشام' للمخرج ابراهيم حاتمي كيا 3 جوائز عنقاء بلورية للاخراج والصوت والموسيقي.
ويتحدث هذا الفيلم عن طائرة مساعدات انسانية ايرانية الي سوريا تتعرض لمواقف صعبة في مواجهة داعش.
ونال فيلم 'الادمغة الصغيرة الصدئة' للمخرج هومن سيدي 4 جوائز وهي افضل فيلم لفئة الفن والخبرة وافضل فيلم حسب اختيار الجمهور وافضل سيناريو وافضل صوت.
كما حصل فيلم 'سرو تحت الماء' علي 3 جوائز وهي افضل تصوير وافضل ديكور وافضل فيلم من منظار الرؤية الوطنية.
وحاز فيلم 'العرق البارد' 3 جوائز وهي المونتاج ودور ثان سيدات ودور اول رجال.
وفيما يلي اهم جوائز المهرجان:
- افضل دور اول رجال: امير جديدي لدوره في فيلم 'مضيق ابوقريب' للمخرج بهرام توكلي ودوره كذلك في فيلم 'العرق البارد' للمخرج سهيل بيرقي.
- افضل دور ثان رجال: جمشيد هاشم بور لدوره في فيلم 'نقار الخشب'.
- افضل دور اول سيدات: سارا بهرامي لدورها في فيلم 'نقار الخشب' للمخرج بهروز شعيبي.
- افضل دور ثان سيدات: سحر دولت شاهي لدورها في فيلم 'تقاطع طريق اسطنبول' و'العرق البارد'.
- جائزة دبلوم فخرية لافضل دور اول رجال: امين حيائي لدوره في فيلم 'المشتعل' للمخرج حميد نعمت الله.
- افضل اخراج: ابراهيم حاتمي كيا لفيلم 'بتوقيت الشام' و'بهرام توكلي لفيلم 'مضيق ابو قريب'.
- افضل اخراج عمل اول: رضا مقصودي لفيلم 'لا تخجل'.
- افضل موسيقي: كارن همايون فر لفيلم 'بتوقيت الشام'.
- افضل فيلم قصير: فيلم 'حيوان' من اخراج بهمن وبهرام ارك.
- جائزة لجنة التحكيم: فيلم 'القنبلة؛ وقصة حب' اخراج بيمان معادي.
يتحدث هذا الفيلم عن فترة قصف المدن الايرانية بالصواريخ في فترة الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988).
- افضل سيناريو: كامبوزيا برتوي لفيلم 'الشاحنة'.
- افضل تصوير: علي رضا زرين دست لفيلم 'سرو تحت الماء'.
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