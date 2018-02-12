عصائب اهل الحق: العراق لايحتاج لأي وجود اجنبي علي اراضيه

وقال الخزعلي في المؤتمر الثاني لعشائر الفرات الأوسط في العراق الذي عقدته الحركة في كربلاء ، الاحد، ان 'جدارة وكفاءة المواطن العراقي في مواجهة كل أشكال التحديات، اثبتت عدم الحاجة لأي وجود أجنبي في العراق' .

واضاف، انه 'يجب أن نميز الصديق من العدو، فهناك دول صرفت مليارات الدولارات وقدمت الدعم اللوجستي لتنظيم داعش' .

واشار الي، ان 'الولايات المتحدة الاميركية بقيت تتفرج علينا ولم تتدخل إلا بعد تعرض اربيل للخطر، وعندما كانت تقصف داعش كانت تقصف العراقيين بعنوان الضربات الخطأ وآخرها ما حدث في ناحية البغدادي' .

واكد الخزعلي علي ان 'القوة الجوية العراقية تمتلك طائرات F-16 ، وطيران الجيش العراقي هو الأول في المنطقة في قوته وشجاعته وكفاءته فلماذا الاستعانة بالطائرات الأمريكية؟' .

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