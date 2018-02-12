نتابع برنامج صنع الاقمار الصناعية للاستشعار عن بعد

وكتب براري في صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي 'اينستغرام'، هنالك في الوقت الحاضر في العالم نحو 750 قمرا صناعيا للاستشعار عن بعد تدور في مدارات حول الارض لمتابعة مختلف الظواهر الطبيعية.

واضاف، ان مساعدة التنبؤ بالاحوال الجوية ودراسات البيئة وادارة الاراضي الزراعية وادارة المياه والمصادر الطبيعية وادارة الازمات ورسم الخرائط والجيولولجيا، تعد من ضمن الاستخدامات المهمة للاستشعار عن بعد.

واوضح هذا المسؤول انه بما ان ايران تعد ضمن الدول الـ 10 الاولي في العالم من حيث الكوارث الطبيعية فاننا بحاجة للاستفادة القصوي من امكانيات الاقمار الصناعية للاستشعار عن بعد.

انتهي ** 2342

