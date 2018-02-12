رئيس منظمة الفضاء الايرانية:

نتابع برنامج صنع الاقمار الصناعية للاستشعار عن بعد

طهران / 12 شباط / فبراير /ارنا-
اعلن رئيس منظمة الفضاء الايرانية مرتضي براري بان المنظمة تتابع بجدية وفقا لحاجات مختلف قطاعات البلاد برنامج صنع الاقمار الصناعية للاستشعار عن بعد.

وكتب براري في صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي 'اينستغرام'، هنالك في الوقت الحاضر في العالم نحو 750 قمرا صناعيا للاستشعار عن بعد تدور في مدارات حول الارض لمتابعة مختلف الظواهر الطبيعية.
واضاف، ان مساعدة التنبؤ بالاحوال الجوية ودراسات البيئة وادارة الاراضي الزراعية وادارة المياه والمصادر الطبيعية وادارة الازمات ورسم الخرائط والجيولولجيا، تعد من ضمن الاستخدامات المهمة للاستشعار عن بعد.
واوضح هذا المسؤول انه بما ان ايران تعد ضمن الدول الـ 10 الاولي في العالم من حيث الكوارث الطبيعية فاننا بحاجة للاستفادة القصوي من امكانيات الاقمار الصناعية للاستشعار عن بعد.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

منظمة الفضاء الايرانية

الاقمار الصناعية للاستشعار عن بعد

مرتضى براري

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

نتابع برنامج صنع الاقمار الصناعية للاستشعار عن بعد

معظم المشاهدات

روحانی: العام القادم ینبغی أن یشهد تعزیزالوحدة الوطنیة أكثر من أی وقت مضي

روحانی: العام القادم ینبغی أن یشهد تعزیزالوحدة الوطنیة أكثر من أی وقت مضي

روحاني: لقد نجحنا في القضاء علي الإرهاب الداعشي في المنطقة العام الماضي

روحاني: لقد نجحنا في القضاء علي الإرهاب الداعشي في المنطقة العام الماضي

الشعب الايراني يصنع اليوم ملحمة مشهودة

الشعب الايراني يصنع اليوم ملحمة مشهودة

روحاني: مشاركة الشعب رد علي المؤامرات الأمريكية الجديدة والتحركات الصهيونية في المنطقة

روحاني: مشاركة الشعب رد علي المؤامرات الأمريكية الجديدة والتحركات الصهيونية في المنطقة

نائب عراقي: اميركا ستقع في مستنقع لايقل خطورة عن `فيتنام` ان ابقت قواتها في العراق

نائب عراقي: اميركا ستقع في مستنقع لايقل خطورة عن 'فيتنام' ان ابقت قواتها في العراق

أحدث الأخبار

السفير الايراني ببغداد: طهران تدعم نتائج الانتخابات القادمة في العراق

السفير الايراني ببغداد: طهران تدعم نتائج الانتخابات القادمة في العراق

روسیا: التعاون مع ایران سیستمر لمكافحة الارهاب فی سوریا

روسیا: التعاون مع ایران سیستمر لمكافحة الارهاب فی سوریا

ايران تعرب عن مواساتها لروسيا بحادث سقوط الطائرة

ايران تعرب عن مواساتها لروسيا بحادث سقوط الطائرة

فيلم `مضيق ابو قريب` يحصد جوائز مهرجان `فجر` السينمائي

فيلم 'مضيق ابو قريب' يحصد جوائز مهرجان 'فجر' السينمائي

نائب عراقي: اميركا ستقع في مستنقع لايقل خطورة عن `فيتنام` ان ابقت قواتها في العراق

نائب عراقي: اميركا ستقع في مستنقع لايقل خطورة عن 'فيتنام' ان ابقت قواتها في العراق

موضوعات مرتبط