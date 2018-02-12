رئيس البرلمان العراقي يدعو لمشاركة ايران في عملية اعادة الاعمار في بلاده

وفي مراسم حافلة اقيمت في مقر السفارة الايرانية في بغداد لمناسبة الذكري الـ 39 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران وبحضور حشد كبير من المسؤولين المدنيين والعسكريين ومندوبي البرلمان والشخصيات السياسية العراقية والسفراء الاجانب المعتمدين في بغداد، اعرب الجبوري في كلمته عن امله بتطوير التعاون في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية ومشاركة ايران في عملية اعادة البناء والاعمار في العراق.

واكد بان الدول الصديقة للعراق ومنها الجمهورية الاسلامية الايرانية التي كان لها دور مهم في التصدي للارهاب تحظي بتقدير واحترام الشعب العراقي.

واشار الي العلاقات التاريخية العريقة والوشائج الكثيرة التي تربط الشعبين والبلدين، معتبرا هذا الامر بانه يدعو للمزيد من تطوير علاقات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وهنأ الجبوري، قائد الثورة الاسلامية والحكومة ومجلس الشوري الاسلامي والشعب الايراني لمناسبة ذكري انتصار الثورة الاسلامية، لافتا الي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمكنت علي مدي الاعوام الماضية من صون استقلالها وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المجالات.

واقيم علي هامش هذه المراسم معرض للمنتوجات الايرانية واخر للوحات جدارية من السجاد النفيس.

انتهي ** 2342

