قائد الثورة یوجه الشكر والتقدیر للشعب الایرانی لمشاركته الرائعة بمسیرات ذكري انتصار الثورة

وقال قائد الثورة فی رسالة وجهها بالمناسبة مساء الاحد: ایها الشعب الایرانی العزیز والشامخ، لقد صنعتم بارادتكم وبصیرتكم الیوم حدثا عظیما وباهرا. ان عظمة مسیراتكم الیوم التی كانت من منظار المراقبین الدقیقین اكبر حضورا واكثر حماسا قیاسا بالاعوام الماضیة، جاءت ردا حاسما وقاصما للاجانب والاعداء وضعیفی الوفاء بالعهد.

واضاف: ان العدو وبالاعتماد علي تصوراته الناقصة والباطلة عن ایران والایرانیین قد سخّر كل امكانیاته وابواقه الاعلامیة لتكون المشاركة فی 22 بهمن (11 شباط / فبرایر، مسیرات ذكري انتصار الثورة الاسلامیة) باهتة وان یجعلها علي الضد منها احیانا. لقد برهنتم لهم عملیا حیویة ونشاط الثورة واثبتم التزامكم بمبادئ الامام الراحل بشعاراتكم ومشاركتكم الواسعة وهتافاتكم الصادحة عالیا.

وتابع سماحته: ان صرخة الشعب الایرانی تدفع الاعداء الي التراجع وان ارادته الراسخة تطیح بمعادلاتهم الخاطئة. علي المسؤولین فی البلاد ان یعرفوا قدر هذه الظاهرة منقطعة النظیر وان یعملوا علي خدمة هذا الشعب العزیز بكل ثبات وروح ثوریة وعمل جهادی وان یدافعوا عن مبادئ الثورة .

واكد قائد الثورة فی الختام: ان المستقبل هو لشعبنا الیقظ والواعی وعلینا نحن المسؤولین ان نسعي بان لا نتخلف عن الشعب 'فلا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین'.

انتهي ** 2342

