نوبخت يهنئ أبطال إيران في الهوكي وكرة الصالات

طهران /11 شباط / فبراير- إرنا – أعرب المتحدث باسم الحكومة رئيس مؤسسة التخطيط والموازنة محمد باقر نوبخت عن تبريكه لأبطال المنتخب الوطني لكرة الصالات لفوزهم في بطولة آسيا وكذلك تبريكه للمنتخب الوطني لهوكي الصالات علي فوزه بالمركز الثالث في بطولة العالم التي أقيمت في ألمانيا.

وفي تغريدة له علي صفحته الشخصية في توتير اليوم الأحد قال نوبخت: في يوم الإحتفال الوطني بذكري انتصار الثورة الاسلامية سطر أبطال الهوكي فوزاً يعد الأول في تاريخ الرياضة الإيرانية وهو الفوز بالمرتبة العالمية الثالثة وكذلك حقق المنتخب الوطني لكرة الصالات الفوز بلقب البطولة الآسيوية للمرة الثانية عشرة مما ضاعف من حلاوة المناسبة لدي الشعب الإيراني.
يذكر إن المنتخب الإيراني فاز وللمرة الأولي بالمرتبة الثالثة في بطولة كأس العالم لهوكي الصالات وذلك بعد فوزه علي المنتخب الأسترالي بنتيجة (4.0) فيما توج المنتخب الوطني لكرة الصالات بطلاً علي القارة الآسيوية بتغلبه علي المنتخب الياباني (4-0) .
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نوبخت يهنئ أبطال إيران في الهوكي وكرة الصالات

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