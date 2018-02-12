للمرة الأولي؛

المنتخب الإيراني لهوكي الصالات يفوز بالمرتبة الثالثة في بطولة العالم

طهران /11 شباط / فبراير- إرنا – فاز المنتخب الإيراني وللمرة الأولي بالمرتبة الثالثة في بطولة كأس العالم لهوكي الصالات وذلك بعد فوزه علي المنتخب الأسترالي بنتيجة (4.0).

وقد تمكن المنتخب الإيراني لهوكي الصالات من تحقيق الفوز علي المنتخب الأسترالي في البطولة العالمية التي إنطلقت في ألمانيا الأربعاء الماضي.
وقد سجل أهداف إيران كل من نويد طاهري راد في الدقيقة 14 ورضا نوروز زادة في الدقيقة 19 و40 وحميد نورانيان في الدقيقة 31.
وقد تمكن المنتخب الإيراني في مرحلة المجموعات من تحقيق الفوز علي منتخبات سويسرا وجنوب أفريقيا وروسيا فيما تساوي مع منتخبي بلجيكا والنمسا.
وقد تمكن من التأهل إلي الربع النهائي بعد تغلبه علي المنتخب التشيكي لكنه خسر أمام المنتخب المضيف (الألماني) في النصف النهائي ليلاقي المنتخب الأسترالي وينافسه علي المرتبة الثالثة ومن ثم يفوز عليه.
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المنتخب الإيراني لهوكي الصالات يفوز بالمرتبة الثالثة في بطولة العالم

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