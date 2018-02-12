دبلوماسي صربي سابق: إيران قدمت نموذجاً لحل المشاكل عبر القنوات السلمية

طهران /11 شباط / فبراير- إرنا – أكد الدبلوماسي الصربي السابق بتار ستوئيتش إن إيران ومن خلال توقيعها للإتفاق النووي في العام 2015 قدمت نموذجاً واضحاً لحل المشاكل والإختلافات عبر المفاوضات والقنوات السلمية وبعيداً عن الحرب والنزاعات.

وفي مقابلة مع إرنا اليوم الأحد هنأ ستوئيتش الشعب الإيراني بمناسبة حلول الذكري التاسعة والثلاثين لإنتصار الثورة الإسلامية معتبراً إن إيران تحقق المزيد من التطور والتقدم في المجالات المختلفة بفضل شعبها المسالم وقيادتها العادلة والثابتة رغم المشاكل التي تثيرها بعض الدول.
واعتبر إن أهم أنجاز حققته إيران منذ إنتصار الثورة الإسلامية هو التصدي لجميع الهجمات الخارجية وتحقيق النجاحات في مجالات متعددة لا سيما في مجال التقنيات والطب والأبحاث الفضائية والزراعة وتحقيقها للأكتفاء الذاتي في مختلف المجالات.
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دبلوماسي صربي سابق: إيران قدمت نموذجاً لحل المشاكل عبر القنوات السلمية

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