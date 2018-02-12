دبلوماسي صربي سابق: إيران قدمت نموذجاً لحل المشاكل عبر القنوات السلمية

وفي مقابلة مع إرنا اليوم الأحد هنأ ستوئيتش الشعب الإيراني بمناسبة حلول الذكري التاسعة والثلاثين لإنتصار الثورة الإسلامية معتبراً إن إيران تحقق المزيد من التطور والتقدم في المجالات المختلفة بفضل شعبها المسالم وقيادتها العادلة والثابتة رغم المشاكل التي تثيرها بعض الدول.

واعتبر إن أهم أنجاز حققته إيران منذ إنتصار الثورة الإسلامية هو التصدي لجميع الهجمات الخارجية وتحقيق النجاحات في مجالات متعددة لا سيما في مجال التقنيات والطب والأبحاث الفضائية والزراعة وتحقيقها للأكتفاء الذاتي في مختلف المجالات.

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