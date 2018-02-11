بروجردي: تصريحات ترامب مجرد تفاهات

طهران /11 شباط / فبراير- إرنا – وصف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإسلامي علاء الدين بروجردي التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها مجرد تفاهات مشيداً بالمشاركة الملحمية للشعب الإيراني في مسيرات الذكري التاسعة والثلاثين لإنتصار الثورة الإسلامية.

وفي تصريح لإرنا علي هامش المسيرات الـ 22 من بهمن في العاصمة طهران اليوم الأحد قال بروجردي إن المشاركة الملحمية للشعب الإيراني في هذه المسيرات تمثل مظهر من مظاهر القوة والإقتدار الوطني أمام العالم.
وقال: إن مشاركة الشعب الإيراني في هذه المسيرات رغم المشاكل الإقتصادية التي يعاني منها تعتبر أمرا مهما جداً علي المستوي الوطني.
وقال: إن هذه المشاركة تشير إلي أن تصريحات ترامب حول الثورة هي مجرد تفاهات ليست إلا وعلي الأعداء أن يدركو إن العلاقة بين الشعب والنظام الإسلامي هي وثيقة جداً.
واعتبر مشاركة الشعب الإيراني في المسيرات هي رمز للوحدة الوطنية مشيراً إلي أن هذه المسيرات شهدت مشاركة مختلف فئات المجتمع التي تعتقد بأن الثورة حققت الإتحاد في إيران.
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بروجردي: تصريحات ترامب مجرد تفاهات

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