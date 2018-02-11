تحطم طائرة ركاب روسية علي متنها 71 شخصا في مقاطعة موسكو

طهران/ 11 شباط/ فبراير/ ارنا - تحطمت طائرة ركاب روسية اليوم الأحد بعد إقلاعها من موسكو وعلي متنها 71 شخصا.

وقال مصدر في وزارة الطوارئ الروسية إن الطائرة المنكوبة تم العثور عليها من الجو وسقطت في حقل بالقرب من مدينة رامينسكويي.
وسابقا الأحد، قال مصدر في أجهزة الطوارئ إن الطائرة من طراز 'أن-148'، تابعة لشركة 'خطوط ساراتوف الجوية'، تحطمت في منطقة رامينسكويي بمقاطعة موسكو.
ووفقا لمصادر في أجهزة الطوارئ فإن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار بعد إقلاعها من مطار 'دوموديدوفو' في ضواحي موسكو، حيث كانت متوجهة إلي مدينة أورسك. وأوضح المصدر أن 71 راكبا بما في ذلك 6 من أفراد الطاقم، كانوا علي متن الطائرة.
وأفاد مسؤول في وزارة الطوارئ الروسية بأنه تم إرسال فرقة إنقاذ إلي مكان الكارثة.
فيما نقلت وكالة 'إنترفاكس' عن مصدر لها أن شهودا في مقاطعة موسكو شاهدوا سقوط طائرة ركاب وهي تحترق.
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تحطم طائرة ركاب روسية علي متنها 71 شخصا في مقاطعة موسكو

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