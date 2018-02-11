وزير الأمن: أحلام الأعداء في زعزعة الثورة الإسلامية لا تتحقق أبداً

كرمانشاه /11 شباط / فبراير- إرنا – أكد وزير الأمن حجة الإسلام محمود علوي إن علي أعداء الشعب الإيراني أن يعلموا إن أحلامهم في زعزعة الثورة الإسلامية لا تتحقق أبداً مشيراً إلي أن إيران تحقق الإنتصارات في مختلف المجالات وفي ظل توجيهات قائد الثورة الإسلامية.

وفي كلمة له خلال مسيرات الـ 22 من بهمن وذكري إنتصار الثورة الإسلامية في مدينة كرمانشاه (غرب) أكد حجة الإسلام علوي إن الشعب الإيراني سيواصل مسيرته في ظل توجيهات قائد الثورة الإسلامية وسوف يسلم راية الثورة العظيمة إلي صاحبها الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه.
واعتبر إنتصار الثورة الإسلامية بأنه وعد إلهي للشعب الذي تحمل كل المصاعب من أجل تحقيق أهدافه ومبادئه.
واشار إلي تأثير الثورة الإسلامية علي المنطقة معتبراً إن هذا التأثير أسهم في الكشف عن المخططات والمؤامرات التي أعدها الإستكبار للمنطقة.
واعتبر إن إنهيار المخططات والمؤامرات التي حاكها الأعداء للمنطقة وآخرها تنظيم داعش الإرهابي هو جزء من إنجازات الثورة الإسلامية.
وشدد علي أن قوة إيران وإقتدارها هي أيضاً من بركات الثورة الإسلامية وإنجازاتها.
انتهي ** ا ح** 2344



برچسب ها

سياسي

إيران

وزير الأمن

كرمانشاه

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزير الأمن: أحلام الأعداء في زعزعة الثورة الإسلامية لا تتحقق أبداً

معظم المشاهدات

القبانجي يدعو الحكومة العراقية لانهاء الوجود الامريكي في العراق

القبانجي يدعو الحكومة العراقية لانهاء الوجود الامريكي في العراق

امام جمعة النجف الاشرف: الثورة الايرانية اعادت للامة الاسلامية هويتها واصالتها

امام جمعة النجف الاشرف: الثورة الايرانية اعادت للامة الاسلامية هويتها واصالتها

الحرس الثوري يرصد استراتيجيات والإنتشار الجغرافي لجماعة داعش

الحرس الثوري يرصد استراتيجيات والإنتشار الجغرافي لجماعة داعش

روحانی یؤكد استعداد ایران لقبول الاستثمارات خاصة فی مجالات النفط والغاز والبتروكیمیاء والسیاحة

خلال اللقاء مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسیة والمنظمات الدولیة فی طهران؛

روحانی یؤكد استعداد ایران لقبول الاستثمارات خاصة فی مجالات النفط والغاز والبتروكیمیاء والسیاحة

العمید سلامی: لانتحاور مع أی قوة حول قدراتنا الصاروخیة

العمید سلامی: لانتحاور مع أی قوة حول قدراتنا الصاروخیة

أحدث الأخبار

دبلوماسي صربي سابق: إيران قدمت نموذجاً لحل المشاكل عبر القنوات السلمية

دبلوماسي صربي سابق: إيران قدمت نموذجاً لحل المشاكل عبر القنوات السلمية

قاسمي يهنئ بفوز المنتخب الوطني لكرة الصالات بكأس آسيا

قاسمي يهنئ بفوز المنتخب الوطني لكرة الصالات بكأس آسيا

زعيم الأقلية اليهودية في ايران: ذكري انتصار الثورة الاسلامية هو يوم الوفاق والاتحاد

زعيم الأقلية اليهودية في ايران: ذكري انتصار الثورة الاسلامية هو يوم الوفاق والاتحاد

العميد سلامي: مشاركة الشعب في مسيرات 22 بهمن أطلقت رصاصة الرحمة علي أحلام الأعداء

العميد سلامي: مشاركة الشعب في مسيرات 22 بهمن أطلقت رصاصة الرحمة علي أحلام الأعداء

اللواء قاسم سلماني: لقد حقق الشعب الإيراني الإنتصار وتربع في قلوب الجميع

اللواء قاسم سلماني: لقد حقق الشعب الإيراني الإنتصار وتربع في قلوب الجميع

موضوعات مرتبط