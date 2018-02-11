وزير الأمن: أحلام الأعداء في زعزعة الثورة الإسلامية لا تتحقق أبداً

وفي كلمة له خلال مسيرات الـ 22 من بهمن وذكري إنتصار الثورة الإسلامية في مدينة كرمانشاه (غرب) أكد حجة الإسلام علوي إن الشعب الإيراني سيواصل مسيرته في ظل توجيهات قائد الثورة الإسلامية وسوف يسلم راية الثورة العظيمة إلي صاحبها الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه.

واعتبر إنتصار الثورة الإسلامية بأنه وعد إلهي للشعب الذي تحمل كل المصاعب من أجل تحقيق أهدافه ومبادئه.

واشار إلي تأثير الثورة الإسلامية علي المنطقة معتبراً إن هذا التأثير أسهم في الكشف عن المخططات والمؤامرات التي أعدها الإستكبار للمنطقة.

واعتبر إن إنهيار المخططات والمؤامرات التي حاكها الأعداء للمنطقة وآخرها تنظيم داعش الإرهابي هو جزء من إنجازات الثورة الإسلامية.

وشدد علي أن قوة إيران وإقتدارها هي أيضاً من بركات الثورة الإسلامية وإنجازاتها.

انتهي ** ا ح** 2344

