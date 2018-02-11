مساعد وزير الخارجية الايراني:

الثورة الاسلامية رسخت الشعور بالعزة والإستقلال والثقة بالنفس لدي الشعب

نوشهر/11 شباط / فبراير - إرنا – قال مساعد وزير الخارجية الايراني : إنّ الشعور بالعزة والغرور الوطني والإستقلال والثقة بالنفس لدي الشعب تحقق بفضل منجزات الثورة الاسلامية و صمود الشعب والقيادة الرشيدة للإمام الخميني الراحل.

وأضاف عباس عراقجي خلال مشاركته اليوم الأحد في مسيرات ذكري انتصار الثورة الاسلامية الايرانية، بأنّ ماشهدناه من بطولات للشباب المضحين والشجعان خارج حدود البلاد خاصة في الدفاع عن العتبات المقدسة و قيم الثورة ومنجزاتها مقابل النزعة التوسعية للأعداء، يستمد من الثورة الاسلامية و إقتدار القوات المسلحة.
وأشاد عراقجي بالشعب الايراني الذي مازال متمسكاً بالمبادئ والقيم و المنجزات الثورية رغم مضي أربعة عقود علي إنتصارالثورة، مؤكداً علي إستمرار هتاف «الموت لأمريكا» الذي يُعتبر استراتيجية تطالب بمحو السياسات المتغطرسة والتوسعية للاستكبار العالمي معتبراً الحادي عشر من شباط إنهاءً للتدخل الأجنبي في ايران وإعراضاً عن القوي الاستكبارية المتغطرسة ومهنئاً الشعب الايراني بالإعتزاز بإستقلالية قراراته وعدم رضوخه للمطالب التوسعية للأعداء.
كما إعتبر عراقجي ايران بين دول المنطقة خاصة دول غرب آسيا ذات إقتدار وقوة وتدعو إلي ارساء السلام والإستقرار علي صعيد المنطقة واصفاً إيّاها دولة تكافح الجماعات الارهابية وقوي السلطة ولن تسمح لأحد بالتعدي عليها أو التدخل في شؤونها ومساءلتها في اسلاميتها.
إنتهي** ع ج**2344



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سياسي

مساعد وزير الخارجية الايراني

ذكري انتصار الثورة

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الثورة الاسلامية رسخت الشعور بالعزة والإستقلال والثقة بالنفس لدي الشعب

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