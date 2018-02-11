العميد شريف: حل زمن إعطاء التنازلات من قبل الأعداء

سنندج /11 شباط / فبراير- إرنا – شدد مسؤول قسم العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية العميد رمضان شريف علي إن إيران في ذروة قوتها وقد حل زمن إعطاء التنازلات من قبل الأعداء.

وخلال كلمة له في مسيرات (22 من بهمن) ذكري إنتصار الثورة الإسلامية في إيران في مدينة سنندج (شمال غرب) اليوم الأحد قال العميد شريف : بعد 39 سنة من مراقبة العدو يمكننا القول بكل حزم إننا مهيمنون علي مشاريع العدو ومخططاته حتي قبل أن يقوم بتنفيذها.
وأشار إلي أن الشعب الإيراني كشف مخططات الأعداء ولا يمكن لهؤلاء الأعداء أن ينجحوا في أي مخطط يضعونه للمنطقة.
وقال العميد شريف إن العدو رصد مبالغ كبيرة من أجل إيجاد مجموعة داعش الإرهابية بهدف الإستيلاء علي مناطق من العالم الإسلامية وتوفير الأمن والإستقرار للكيان الصهيوني.
وقال: إن شعوب المنطقة وخاصة في العراق وسوريا أفشلوا محاولات الأعداء في الإستفادة من داعش من خلال استلهام إنجازات فترة الدفاع المقدس في إيران (الحرب العراقية المفروضة عام 1980-1988).
وأكد علي إن إيران تعتبر اليوم من أكثر دول العالم أمناً مشيراً إلي أن القارة الأوربية لم تتمكن من تحقيق الأمن لشعوبها بعد الحرب العالمية الثانية وظلت الأوضاع غير مستقرة فيها لفترة طويلة.
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العميد شريف: حل زمن إعطاء التنازلات من قبل الأعداء

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