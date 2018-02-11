أمير دولة قطر يهنئ الرئيس روحاني بذكري انتصار الثورة الاسلامية

الدوحة/ 11 شباط/ فبراير/ ارنا - وجه أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، رسالة تهنئة لرئيس الجمهورية حسن روحاني، بمناسبة حلول الذكري السنوية الـ39 لانتصار الثورة الاسلامية.

كما وجه الشيخ عبدالله بن حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر والشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء القطري ووزير الداخلية، رسائل مماثلة مهنئين بمناسبة حلول الذكري السنوية لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

امير دولة قطر

روحاني

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

أمير دولة قطر يهنئ الرئيس روحاني بذكري انتصار الثورة الاسلامية

معظم المشاهدات

القبانجي يدعو الحكومة العراقية لانهاء الوجود الامريكي في العراق

القبانجي يدعو الحكومة العراقية لانهاء الوجود الامريكي في العراق

امام جمعة النجف الاشرف: الثورة الايرانية اعادت للامة الاسلامية هويتها واصالتها

امام جمعة النجف الاشرف: الثورة الايرانية اعادت للامة الاسلامية هويتها واصالتها

الحرس الثوري يرصد استراتيجيات والإنتشار الجغرافي لجماعة داعش

الحرس الثوري يرصد استراتيجيات والإنتشار الجغرافي لجماعة داعش

روحانی یؤكد استعداد ایران لقبول الاستثمارات خاصة فی مجالات النفط والغاز والبتروكیمیاء والسیاحة

خلال اللقاء مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسیة والمنظمات الدولیة فی طهران؛

روحانی یؤكد استعداد ایران لقبول الاستثمارات خاصة فی مجالات النفط والغاز والبتروكیمیاء والسیاحة

العمید سلامی: لانتحاور مع أی قوة حول قدراتنا الصاروخیة

العمید سلامی: لانتحاور مع أی قوة حول قدراتنا الصاروخیة

أحدث الأخبار

دبلوماسي صربي سابق: إيران قدمت نموذجاً لحل المشاكل عبر القنوات السلمية

دبلوماسي صربي سابق: إيران قدمت نموذجاً لحل المشاكل عبر القنوات السلمية

قاسمي يهنئ بفوز المنتخب الوطني لكرة الصالات بكأس آسيا

قاسمي يهنئ بفوز المنتخب الوطني لكرة الصالات بكأس آسيا

زعيم الأقلية اليهودية في ايران: ذكري انتصار الثورة الاسلامية هو يوم الوفاق والاتحاد

زعيم الأقلية اليهودية في ايران: ذكري انتصار الثورة الاسلامية هو يوم الوفاق والاتحاد

العميد سلامي: مشاركة الشعب في مسيرات 22 بهمن أطلقت رصاصة الرحمة علي أحلام الأعداء

العميد سلامي: مشاركة الشعب في مسيرات 22 بهمن أطلقت رصاصة الرحمة علي أحلام الأعداء

اللواء قاسم سلماني: لقد حقق الشعب الإيراني الإنتصار وتربع في قلوب الجميع

اللواء قاسم سلماني: لقد حقق الشعب الإيراني الإنتصار وتربع في قلوب الجميع

موضوعات مرتبط