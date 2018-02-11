أمير دولة قطر يهنئ الرئيس روحاني بذكري انتصار الثورة الاسلامية

الدوحة/ 11 شباط/ فبراير/ ارنا - وجه أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، رسالة تهنئة لرئيس الجمهورية حسن روحاني، بمناسبة حلول الذكري السنوية الـ39 لانتصار الثورة الاسلامية.
كما وجه الشيخ عبدالله بن حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر والشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء القطري ووزير الداخلية، رسائل مماثلة مهنئين بمناسبة حلول الذكري السنوية لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.انتهي** 2344
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