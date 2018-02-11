روحاني: لقد نجحنا في القضاء علي الإرهاب الداعشي في المنطقة العام الماضي

طهران /11 شباط / فبراير- إرنا – قال رئيس الجمهورية حسن روحاني إن العام الماضي شهد نجاحنا في القضاء علي الإرهاب والإنتصار علي داعش في المنطقة مشيراً إلي أن مساعدة إيران للشعبين العراقي والسوري حققت نتائج طيبة وإن شعوب المنطقة تخلصت من الإرهابيين.

وفي كلمة له اليوم الأحد أمام حشود المشاركين في مسيرات الذكري التاسعة والثلاثين لإنتصار الثورة الإسلامية في ساحة آزادي وسط العاصمة طهران أشار روحاني إلي أن مساعي الأعداء الدوليين لتقسيم العراق وسوريا تعرضت للفشل معتبراً إن المتآمرين حاولوا النيل من وحدة العراق لكن وعي الشعب العراقي ومساعدة الدول الإقليمية حال دون ذلك وأسهم في الحفاظ علي وحدة أراضي الدول الصديقة في المنطقة.
وقال: إن الأعداء سعو أيضاً إلي إثارة الإضطرابات في لبنان وجر هذا البلد إلي حروب أهلية طويلة الأمد لكن وعي الشعب اللبناني ودعم الدول الصديقة أفشل المؤامرة الأمريكية الصهيونية.
وتابع: ان ايران تريد الاستقرار والثبات في المنطقة وقد شهدنا فشل وهزيمة الاميركيين خلال الاعوام الماضية وقد اثبت الشعب الايراني بصموده وتضامنه انه قادر علي احباط المؤامرات الاميركية وقد حاول الاميركيون ممارسة الضغوط علي الشعب الايراني عبر مجلس الامن الا انهم فشلوا.
واردف، ان الاميركيين حاولوا ايضا تدمير الاتفاق النووي وقال: ان الاميركيين اذا انتهكوا الاتفاق فانهم هم من سيتضرر وان شعبنا سيواصل طريقه بنجاح.
ولفت الي ان اميركا تخطط للهيمنة علي المنطقة وقد اعلنت تأييدها للكيان الاسرائيلي في احتلاله واغتصابه للقدس الشريف الا ان جميع مخططاتها آلت الي الفشل.
واشار الي انجازات ايران في ظل الثورة الاسلامية، موضحا ان ايران استطاعت التفوق علي بلدان الجوار في الحقول المشتركة في استخراج النفط والغاز كالحقول المشتركة مع قطر والعراق حيث تم ذلك للمرة الاولي كما ان ايران باتت البلد الاول في العالم في انتاج الحديد الاسفنجي.
واوضح، ان ايران باتت الاولي في العالم علي صعيد سرعة التنمية العلمية حيث تمتلك افضل الجامعات والمؤسسات التعليمية وباتت الاولي في المنطقة علي صعيد الكثير من الصعد العلمية.
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روحاني: لقد نجحنا في القضاء علي الإرهاب الداعشي في المنطقة العام الماضي

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