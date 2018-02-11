وزير الصناعة البيلاروسي: تقدم ايران بعد الثورة ملموس تماما

موسكو / 11 شباط / فبراير /ارنا-
اعتبر وزير الصناعة البيلاروسي فيتالي ووفك التقدم الذي حققته الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد انتصار الثورة بانه ملموس تماما.

وقال ووفك في تصريح له السبت خلال مراسم الاحتفال في السفارة الايرانية في مينسك بالذكري الـ 39 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران، ان ايران وبعد انتصار الثورة الاسلامية قد حققت الكثير من التقدم وهو امر ملموس تماما.
واشار الي زيارته الاخيرة الي طهران للمشاركة في الاجتماع الـ 14 للجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين واضاف، ان التعاون الاقتصادي والتجاري بين ايران وبيلاروسيا خلال العام الاخير قد ارتقي في ظل الجهود المشتركة للبلدين والذي بدروه سيعزز ركائز العلاقات بينهما مستقبلا.
واكد ووفك دعم حكومة بلاده لتنمية العلاقات الشاملة بين البلدين، واصفا مستقبل العلاقات الثنائية بانه واعد.
يذكر ان الاحتفال بذكري انتصار الثورة الاسلامية اقيم في السفارة الايرانية في مينسك بحضور واسع من المسؤولين البيلاروس والسفرا والبعثات الدبلوماسية المعتمدة وحشد من الايرانيين المقيمين.
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سياسي

وزسر الصناعة البيلاروسي

السفارة الايرانية

الاحتفال بذكرى انتصار الثورة

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وزير الصناعة البيلاروسي: تقدم ايران بعد الثورة ملموس تماما

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