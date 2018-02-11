كبار المسؤولين الروس يحضرون مراسم الاحتفال بذكري انتصار الثورة الاسلامية في موسكو

موسكو / 11 شباط / فبراير /ارنا-
اقيمت في السفارة الايرانية في موسكو السبت مراسم الاحتفال بالذكري السنوية الـ 39 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران، بحضور العديد من الشخصيات السياسية والثقافية الروسية والدبلوماسيين الاجانب والروس المحبين لايران وابناء الجالية الايرانية.

وفي هذه المراسم التي اقيمت بضيافة السفير الايراني مهدي سنائي، هنأ كبار المسؤولين الروس مدنيين وعسكريين لمناسبة ذكري انتصار الثورة الاسلامية في ايران.
ومن المشاركين في المراسم رمضان عبدالله تيبوف المندوب الخاص للرئيس الروسي في قضايا التعاون الانساني والاقتصادي مع دول حوض بحر قزوين وايغور مارغولوف مساعد وزير الخارجية الروسي.
وحضر المراسم ايضا سفراء اكثر من 30 دولة في موسكو وكذلك ملحقون عسكريون من مختلف الدول.
وكان الحضور لافتا من قبل السفراء والنخب والدبلوماسيين والملحقين العسكريين والصحفيين والسياسيين ومندوبي مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والاعلامية والشركات الصناعية والاقتصادية والنفطية المختلفة.
وفضلا عن العديد من الخبراء والمهتمين بالشؤون الايرانية الروس، فقد شارك ايضا الكثير من ابناء الجالية الايرانية ومنهم تجار ورجال اعمال واساتذة وطلبة جامعيون وناشطون اقتصاديون.
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كبار المسؤولين الروس يحضرون مراسم الاحتفال بذكري انتصار الثورة الاسلامية في موسكو

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