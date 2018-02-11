وزیر الخارجیة الایرانی یبحث ونظیره الاوزبكی القضایا الاقلیمة والارهاب

طهران / 10 شباط / فبرایر / ارنا – استعرض وزیرا خارجیة ایران واوزبكستان فی لقائهما الیوم السبت بطهران، القضایا الاقلیمیة بما فیها نشاطات بعض الجماعات الارهابیة وخاصة فی افغانستان كونها تهدیدات مشتركة لكلا البلدین.

والتقي وزیر خارجیة اوزبكستان 'عبد العزیز كامل اف' الذی یزور والوفد المرافق الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، التقي مساء الیوم السبت، بنظیره الایرانی 'محمد جواد ظریف' فی طهران وبحث معه فی مختلف السبل الكفیلة بتنمیة العلاقات الثنائیة والقضایا الاقلیمیة والدولیة.
وتطرق وزیرا الخارجیة الایرانی والاوزبكی فی لقائهما الیوم الي توقیع وثیقة شاملة للتعاون الثنائی فی المجالات الاقتصادیة والتجاریة وخاصة الطاقة (النفط والغاز والبتروكیمیاء) والترانزیت والشحن والنقل السككی والخدمات القنصلیة والسیاحة.
ونوّه الجانبان الي ضرورة تسییر رحلات جویة مباشرة (بین ایران واوزبكستان) بهدف تحفیز رجال الاعمال والسیاح وتعزیز التعاون المصرفی بین طهران وطشقند.
كما بحث وزیرا الخارجیة الایرانی والاوزبكی خلال اللقاء، عددا من القضایا الاقلیمیة بما فیها نشاطات الجماعات الارهابیة وخاصة فی افغانستان بوصفها تهدیدا مشتركا فضلا الحلول المشتركة المناسبة فی هذا الخصوص.
وتسلم ظریف فی هذا اللقاء دعوة مشتركة من جانب وزیری الخارجیة الاوزبكی والافغانی، موجهة الي نظیرهما الایرانی، للمشاركة فی مؤتمر افغانستان الامنی الذی سیعقد (خلال الشهرین القادمین) فی طشقند.
انتهي ** ح ع



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وزیر الخارجیة الایرانی یبحث ونظیره الاوزبكی القضایا الاقلیمة والارهاب

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