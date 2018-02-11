الصادرات الإيرانية الي نيجيريا تزداد بنسبة 55 بالمئة

وأضاف 'محمود حاجي يوسفي' اليوم السبت، ان حجم الصادرات الإيرانية الي نيجيريا خلال الأشهر العشرة الأولي من العام الجاري بلغت قيمته 6 ملايين دولار ما تظهر زيادة بقيمة ثلاثة ملايين دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وحسب هذا المسؤول، فان زيادة حجم الصادرات الإيرانية الي نيجيريا، تعود الي إضافة بعض السلع التصديرية الجديدة الي هذا البلد بما تشمل أنواع الفازلين والورق وبعض المنتجات الغذائية والبولي إيثيلين وقطع غيار السيارات والأرضيات ومواد البناء.

وحسب هذا التقرير، تبذل دائرة نيجيريا في منظمة تنمية التجارة الإيرانية قصاري جهدها لتحقيق أهدافها بالكامل حتي نهاية العام الإيراني الجاري في النهوض بحجم الصادرات الي هذا البلد بنسبة 25 بالمئة.

تجدر الإشارة، ان تأسيس مركز التجارة الإيراني في لاغوس وإقامة الإجتماع السادس للجنة الإقتصادية المشتركة بين إيران ونيجيريا خلال النصف الأول من العام الإيراني المقبل (يبدأ من 21 آذار/مارس 2018) وضع علي جدول أعمال هذه الدائرة.

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