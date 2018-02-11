رئيس المجلس الاعلي بجمهورية نخجوان يهنيء ذكري انتصار الثورة الاسلامية

باكو/10 شباط/فبراير- ارنا - بعث رئيس المجلس الاعلي بجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي واصف طالبوف برقية تهنئة الي وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف حيث هناه والشعب الايراني فيها بمناسبة حلول الذكري ال39 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

واعرب طالبوف في هذه البرقية عن تقديره لاستضافته والوفد المرافق له من قبل وزير الخارجية الايراني في طهران خلال شهر كانون الاول/ديسمبر الماضي.
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رئيس المجلس الاعلي بجمهورية نخجوان يهنيء ذكري انتصار الثورة الاسلامية

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