سفير إيران لدي غانا خلال مراسم ذكري إنتصار الثورة الإسلامية الإيرانية؛

إيران الإسلامية تؤدي دورا هاما في إرساء السلام والإستقرار الإقليميين

الجزائر/10 شباط/فبراير/إرنا- قال السفير الإيراني لدي غانا 'نصرت الله مالكي' خلال مراسم الإحتفاء بذكري إنتصار الثورة الإسلامية الإيرانية المقامة في العاصمة الغانية 'أكرا'، ان إيران الإسلامية تؤدي دورا هاما في إرساء السلام والإستقرار الإقليميين.

وأدلي مالكي بهذه التصريحات اليوم السبت، خلال مراسم الإحتفاء بذكري مرور 39 عاما علي إنتصار الثورة الإسلامية الإيرانية التي عقدت بحضور عدد من المسؤولين الرفيعين الغانيين وسفراء البلدان الأجنبية وأبناء الجالية الإيرانية المقيمة في أكرا.
واعتبر مالكي في تتمة حديثه، العلاقات الإيرانية-الغانية آخذة بالتنامي في كافة المجالات مؤكدا، ان تبادل الوفود الدبلوماسية والإقتصادية الرفيعة بين البلدين بما فيها زيارة مساعد رئيس الجمهورية الغاني 'محمودو باووميا' الي طهران والتوقيع علي سبع وثائق للتعاون بين القطاعات الخاصة للبلدين خلال هذه الزيارة وكذلك إقامة الإجتماع السادس للجنة الإقتصادية المشتركة بين البلدين نماذج علي أرض الواقع للعلاقات المتنامية بين البلدين.
من جانبه، أشار وزير شؤون المناطق الأقل تطورا (زونغو) 'بونيفاسكو أبو بكر الصديق' الي العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين مؤكدا ان هذه العلاقات مستمرة بالتنامي في شتي المجالات لا سيما المجال الإقتصادي.
وأضاف، ان إنشاء مركز 'إيران كلينيك' الطبي وفتح مكتب للجهاد الزراعي وفرع للجامعة الإسلامية الحرة في غانا تشكل مصادر خدمات قيمة للشعب الغاني.
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سفير إيران لدى غانا

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إيران الإسلامية تؤدي دورا هاما في إرساء السلام والإستقرار الإقليميين

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