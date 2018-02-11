مصدر مسؤول : العلاقات التجارية بين كرمان وافغانستان ستشهد مزيدا من النمو

وفي تصريح له اليوم السبت خلال 'ملتقي تعزيز التعاون الثنائي في مجالي التعليم العالي والتجاري بين ايران وافغانستان'، قال طيب زادة ان محافظة كرمان تزخر بمنتجات وفيرة وعالية الجودة يمكن عرضها لدي الاسواق الافغانية؛ مضيفا ان افغانستان تملك منتجات زراعية ومنجمية يمكن استخدامها في مصانع كرمان.

واكد رئيس غرفة تجارة كرمان ضرورة اتباع قاعدة الربح – ربح في مجال التعاون التجاري بين الجانبين؛ منوها الي اهمية توفير ظروف مناسبة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية بما يخدم مسار التنمية والصادرات داخل المحافظة.

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