رئيس المركز الإسلامي البريطاني: الثورة الإسلامية قامت علي الديمقراطية الدينية

وفي مقابلة مع إرنا اليوم السبت اعتبر حجة الإسلام شمالي إن إنتصار الثورة ألإسلامية بحد ذاته هو تطور كبير وهو كما وصفه الإمام الخميني الراحل بأنه 'إنفجار من نور'.

وأضاف: إن الثورة الإسلامية أكدت مرة أخري إن الدين قادر علي إحداث أكبر وأعظم التغييرات السياسية والإجتماعية.

وحول اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني قال حجة الإسلام شمالي: إن القضية الفلسطينية وقضية القدس يكتنفها الكثير من التعقيد وما يبعث علي الحزن والألم أن يعيش الملايين من الفلسطينيين في الشتات فيما يعيش آخرون في فلسطين المحتلة تحت ظل الحراب وداخل الجدران معتبراً إن هذا الأمر مرفوض ولا يقبل به أحد في العالم.

وأعتبر إن أهمية القضية تبرز أكثر كونها تحدث في منطقة تعتبر أكبر منطلق للحضارة الإنسانية وللأديان السماوية الكبري في المنطقة وإنها تعتبر منطقة استراتيجية بالنسبة للمسيحية واليهودية والإسلام.

واعتبر إن الأمر عندما يتعلق بالقدس فالأهمية تتضاعف كون المدينة تحظي بأهمية استراتيجية علي مستوي العالم وينبغي أن تخضع للصراعات السياسية كما لو إن السعودية تزعم إن المسجد الحرام ملك لها صحيح إن المسلمين يعرفون إن هذا المسجد يقع في الحدود الجغرافية للسعودية إلا أن ملكيته المعنوية تعود إلي مليار ونصف مليار مسلم.

وأكد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتكب خطأ كبيراً وقد أضر قراره هذا بالشعب الفلسطيني وكذلك بالولايات المتحدة نفسها التي كانت تعتبر حتي الآن وسيطاً في مفاوضات التسوية بين فلسطين والكيان الصهيوني.

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