رئيس المركز الإسلامي البريطاني: الثورة الإسلامية قامت علي الديمقراطية الدينية

لندن /10 شباط / فبراير- إرنا – أكد رئيس المركز الإسلامي البريطاني حجة الإسلام محمد علي شمالي إن الثورة الإسلامية قامت علي الديمقراطية الدينية مشيراً إلي الإنجازات التي حققتها الثورة خلال 39 سنة الماضية.

وفي مقابلة مع إرنا اليوم السبت اعتبر حجة الإسلام شمالي إن إنتصار الثورة ألإسلامية بحد ذاته هو تطور كبير وهو كما وصفه الإمام الخميني الراحل بأنه 'إنفجار من نور'.
وأضاف: إن الثورة الإسلامية أكدت مرة أخري إن الدين قادر علي إحداث أكبر وأعظم التغييرات السياسية والإجتماعية.
وحول اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني قال حجة الإسلام شمالي: إن القضية الفلسطينية وقضية القدس يكتنفها الكثير من التعقيد وما يبعث علي الحزن والألم أن يعيش الملايين من الفلسطينيين في الشتات فيما يعيش آخرون في فلسطين المحتلة تحت ظل الحراب وداخل الجدران معتبراً إن هذا الأمر مرفوض ولا يقبل به أحد في العالم.
وأعتبر إن أهمية القضية تبرز أكثر كونها تحدث في منطقة تعتبر أكبر منطلق للحضارة الإنسانية وللأديان السماوية الكبري في المنطقة وإنها تعتبر منطقة استراتيجية بالنسبة للمسيحية واليهودية والإسلام.
واعتبر إن الأمر عندما يتعلق بالقدس فالأهمية تتضاعف كون المدينة تحظي بأهمية استراتيجية علي مستوي العالم وينبغي أن تخضع للصراعات السياسية كما لو إن السعودية تزعم إن المسجد الحرام ملك لها صحيح إن المسلمين يعرفون إن هذا المسجد يقع في الحدود الجغرافية للسعودية إلا أن ملكيته المعنوية تعود إلي مليار ونصف مليار مسلم.
وأكد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتكب خطأ كبيراً وقد أضر قراره هذا بالشعب الفلسطيني وكذلك بالولايات المتحدة نفسها التي كانت تعتبر حتي الآن وسيطاً في مفاوضات التسوية بين فلسطين والكيان الصهيوني.
انتهي ** ا ح** 1837



برچسب ها

سياسي

غيران

فلسطين

أمريكا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

رئيس المركز الإسلامي البريطاني: الثورة الإسلامية قامت علي الديمقراطية الدينية

معظم المشاهدات

القبانجي يدعو الحكومة العراقية لانهاء الوجود الامريكي في العراق

القبانجي يدعو الحكومة العراقية لانهاء الوجود الامريكي في العراق

امام جمعة النجف الاشرف: الثورة الايرانية اعادت للامة الاسلامية هويتها واصالتها

امام جمعة النجف الاشرف: الثورة الايرانية اعادت للامة الاسلامية هويتها واصالتها

الحرس الثوري يرصد استراتيجيات والإنتشار الجغرافي لجماعة داعش

الحرس الثوري يرصد استراتيجيات والإنتشار الجغرافي لجماعة داعش

العمید سلامی: لانتحاور مع أی قوة حول قدراتنا الصاروخیة

العمید سلامی: لانتحاور مع أی قوة حول قدراتنا الصاروخیة

روحانی یؤكد استعداد ایران لقبول الاستثمارات خاصة فی مجالات النفط والغاز والبتروكیمیاء والسیاحة

خلال اللقاء مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسیة والمنظمات الدولیة فی طهران؛

روحانی یؤكد استعداد ایران لقبول الاستثمارات خاصة فی مجالات النفط والغاز والبتروكیمیاء والسیاحة

أحدث الأخبار

وزير الصناعة البيلاروسي: تقدم ايران بعد الثورة ملموس تماما

وزير الصناعة البيلاروسي: تقدم ايران بعد الثورة ملموس تماما

السفير مسجدي: الحدود الايرانية العراقية حدود صداقة وامن وتعاون

السفير مسجدي: الحدود الايرانية العراقية حدود صداقة وامن وتعاون

الشعب الایرانی سیوجه فی مسیرات ذكري انتصار الثورة صفعة قویة للاعداء

قائد فی الحرس الثوری:

الشعب الایرانی سیوجه فی مسیرات ذكري انتصار الثورة صفعة قویة للاعداء

كبار المسؤولين الروس يحضرون مراسم الاحتفال بذكري انتصار الثورة الاسلامية في موسكو

كبار المسؤولين الروس يحضرون مراسم الاحتفال بذكري انتصار الثورة الاسلامية في موسكو

اللواء سلیمانی: المجتمع بحاجة الي ثقافة التضحیة والشهادة

اللواء سلیمانی: المجتمع بحاجة الي ثقافة التضحیة والشهادة

موضوعات مرتبط