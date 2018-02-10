مساعي ايران لمكافحة الارهاب في العالم فريدة

واشاد ممثل الرئيس الغيني في هذه المراسم بمساعي ايران الحثيثة والمتواصلة في مكافحة جماعة داعش الارهابية في سوريا والعراق معتبرا هذه المساعي بانها فريدة.

واشار الي تطور الجمهورية الاسلامية الايرانية وتقدمها في شتي المجالات داعيا الي مزيد من التعاون بين ايران وغينيا في مجال الاقتصاد.

ومن جانبه قدم السفير الايراني في غينيا حميد رضا وحيد كياني خلال هذه المراسم شرحا حول مستوي التعاون الاقتصادي بين ايران وغينيا ومساعي ايران علي الصعيدين الاقليمي والدولي معتبرا خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) بانها نموذج فاعل لمعالجة المشاكل الموجودة في سائر مناطق العالم.

انتهي**2018 ** 1837

