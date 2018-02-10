ممثل الرئيس الغيني في مراسم ذكري انتصار الثورة الاسلامية:

مساعي ايران لمكافحة الارهاب في العالم فريدة

‌طهران/10 شباط/فبراير- ارنا - اكد ممثل الرئيس الغيني خليفة غاماسا جابي في مراسم الذكري ال39 لانتصار الثورة الاسلامية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قد قامت باجراءات فريدة في مكافحة الجماعات الارهابية بما في ذلك داعش وساعدت شعوب المنطقة في مكافحه الارهابيين كثيرا.

واشاد ممثل الرئيس الغيني في هذه المراسم بمساعي ايران الحثيثة والمتواصلة في مكافحة جماعة داعش الارهابية في سوريا والعراق معتبرا هذه المساعي بانها فريدة.
واشار الي تطور الجمهورية الاسلامية الايرانية وتقدمها في شتي المجالات داعيا الي مزيد من التعاون بين ايران وغينيا في مجال الاقتصاد.
ومن جانبه قدم السفير الايراني في غينيا حميد رضا وحيد كياني خلال هذه المراسم شرحا حول مستوي التعاون الاقتصادي بين ايران وغينيا ومساعي ايران علي الصعيدين الاقليمي والدولي معتبرا خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) بانها نموذج فاعل لمعالجة المشاكل الموجودة في سائر مناطق العالم.
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مساعي ايران لمكافحة الارهاب في العالم فريدة

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