خبير روسي مسلم : الثورة الاسلامية ارتقت بمستوي الدين الاسلامي عالميا

موسكو / 10 شباط / فبراير / ارنا – قال رئيس 'رابطة مجتمع المسلمين الشيعة' في موسكو، خبير شؤون الشرق اوسطية 'فاميل جعفر اف' ان الثورة الاسلامية الايرانية ارتقت بمستوي الدين الاسلامي في العالم وتحوّلت الي عنصر رئيسي في القضايا الدولية.

وفي تصريح لمراسل ارنا اليوم السبت، قال حعفراف ان المسلمين ازدادوا معزة وكرامة في العالم بعد الثورة الاسلامية؛ مؤكدا ان ذلك من اهم انجازات الثورة الاسلامية.
وتابع القول ان الثورة الاسلامية اعادت الصحوة الي الشعب الايراني وسائر شعوب العالم؛ وبرهنت للعالم انه يمكن بفضل الايمان التغلب علي القوي الاستكبارية وافشال المخططات المناوئة للشعوب.
وقال جعر اف ان مخططات الاعداء لم تؤثر علي عزيمة قائد الثورة الاسلامية في مواصلة السير علي نهج الثورة الاسلامية الذي رسمه الامام الخميني (رض)؛ الامر الذي زاد من غيض أعداء ايران.
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خبير روسي مسلم : الثورة الاسلامية ارتقت بمستوي الدين الاسلامي عالميا

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