خلال الاحتفاء بذكري الثورة الاسلامية في ايران؛

سفير ايران لدي هولندا : تقويض الاتفاق النووي اجراء خاطئ

فيينا / 10 شباط / فبراير / ارنا – قال السفير الايراني لدي هولندا 'عليرضا جهانغيري' ان الاتفاق النووي شكل نجاحا للدبلوماسية مقارنة بالمواجهة؛ مبينا انه في هذا الاطار فإن تقويض الاتفاق هذا يعتبر اجراء خاطئا.

جاءت السفير جهانغيري خلال حفل اُقيم امس الجمعة احتفاء بذكري مرور 39 عاما علي انتصار الثورة الاسلامية في ايران؛ اقيم بمقر السفارة الايرانية في امستردام وحضره جمع من السفراء ودبلوماسيي البلدان الاجنبية الاخري لدي هولندا الي جانب النخب والشخصيات الهولندية.
واستعرض السفير الايراني لدي هولندا مجموعة من الانجازات الناجة عن الاتفاق النووي علي صعيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول الاتحاد الاوربي بما فيها هولندا مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مصرحا انه وفقا للاحصائيات المتوفرة فإن منحي العلاقات بين الاتحاد الاوروبي خلال العام 2017 يشير الي حصول نمو بنسبة 62 بالمئة وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.
وتابع، كما ان مستوي العلاقات الثنائية بين ايران وهولندا شهد نموا بمقدار 3 اضعاف خلال العامين الماضيين.
ولفت جهانغيري الي ان طهران وامستردام وقعتا في العام 2018، وفي سياق تعزيز اواصر التعاون الاقتصادي المشترك علي خطة عمل تتضمن مجالات الطاقة وادارة المياه والزراعة والملاحة البحرية والصيرفة والتقنية.
وفي جانب اخر من كلمته، تطرق السفير الايراني الي الاضطرابات والعنف والصراعات الراهنة في منطقة الشرق الاوسط، مؤكدا انه نظرا لمكانة ايران المرموقة في منطقة غرب اسيا، وايضا في ضوء عضوية هولندا غير الدائمة لدي مجلس الامن الدولي، فإن بامكان البلدين ان يساهما في دعم الجهود الدولية الهادفة الي تحقيق السلام والامن في العالم.
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ذكرى الثورة الاسلامية

سفير ايران لدى هولندا

تقويض الاتفاق النووي

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سفير ايران لدي هولندا : تقويض الاتفاق النووي اجراء خاطئ

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