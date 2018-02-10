إحتفالات بذكري إنتصار الثورة الإسلامية في الفيلبين والهند

كوالالمبور/10شباط/فبراير/ارنا-اقامت السفارتان الايرانيتان في الفيلبين والهند إحتفالات بمناسبة الذكري الـ 39 لانتصار الثورة الاسلامية.

واقامت سفارة ايران في مانيلا بالتعاون مع الملحقية الثقافية الايرانية وبدعم من المديرية العامة للتعاون الثقافي وشؤون الايرانيين المقيمين في خارج البلاد، معرض الصناعات اليدوية وكتب العلوم الايرانية بالتزامن مع ذكري إنتصار الثورة الاسلامية.
وشارك في المراسم عدد كبير من المسؤولين الحكوميين وممثل الولي الفقية في شؤون الطلاب الايرانيين في اسيا واوقيانيا إلي جانب السفراء المعتمدين لدي مانيلا.
و بالتزامن مع ذلك إستضافت سفارة ايران في نيودلهي احتفالات بذكري انتصار الثورة الاسلامية بحضور عدد كبير من المسؤولين الهنود والسلك الدبلوماسي والملحقيات العسكرية والثقافية والسياسية والاقتصادية في الهند.
وشارك في المراسم وزير الاتصالات الهندي «مانوج سيمها» كضيف شرف وقدم اصالة عن نفسه ونيابة عن الشعب الهندي تهانيه لسفير ايران لدي نيودلهي غلام رضا انصاري بمناسبة ذكري انتصار الثورة الاسلامية.
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الفلبين

الهند

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إحتفالات بذكري إنتصار الثورة الإسلامية في الفيلبين والهند

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