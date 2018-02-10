قاسمي : تواجد ايران في سوريا استشاري وبطلب من الحكومة السورية/ مزاعم الكيان الصهيوني مرفوضة

وردا علي مزاعم الكيان الصهيوني بخصوص انتهاك المقاتلات الصهيونية للاراضي السورية واسقاط احدي مقاتلاته من قبل الدفاعات الجوية السورية ، اوضح قاسمي اليوم الاحد، ان الحكومة والجيش في سوريا كدولة مستقلة لهم الحق في الدفاع المشروع عن سيادة اراضيهم والتصدي لاي عدوان خارجي.

واضاف ان الكيان الصهيوني لايمكنه التغطية علي اعتداءاته وجرائمه ضد الشعوب الاسلامية بالمنطقة من خلال التملص من المسؤولية واتهام الاخرين بالمسؤولية واطلاق الاكاذيب الدائمية المتولدة مع هذا الكيان اللقيط.

واضاف قاسمي، ان الادعاء بتحليق طائرة ايرانية مسيرة (قرب الحدود بين سوريا والاراضي المحتلة) وكذلك وجود دور لايران في اسقاط الطائرة المقاتلة الصهيونية المعتدية، اكثر سخرية من ان يتم التطرق اليها، ذلك لان الجمهورية الاسلامية الايرانية لها في الاساس تواجد استشاري في سوريا وبطلب من الحكومة الشرعية والقانونية فيها.

انتهي** 2344

