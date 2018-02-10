مسؤول في مكتب رئيس الجمهورية:

لاصحة لمزاعم مشاركة الرئيس روحاني في حفل عشاء سري حضره ثلاثة من أعضاء الكونغرس الأمريكي

طهران/ 10 شباط / فبراير – إرنا – قال مسؤول قسم الإعلام في مكتب رئيس الجمهورية، إنه لاصحة لمشاركة الرئيس الايراني حسن روحاني في حفل عشاء سري حضر فيه ثلاثة من أعضاء الكونغرس الأمريكي خلال زيارته لنيويورك عام 2013، مطالباً الإعلام المحلي بالرجوع إلي المصادر الرسمية قبل التعويل علي مزاعم تطلقها مصادر اعلامية أجنبية.

وأضاف برويز اسماعيلي أنّ رئيس الجمهورية حسن روحاني خلال زياراته السنوية للمشاركة في الجمعية العامة لمنظمة الاُمم المتحدة يلتقي بالعديد من الشخصيات الفكرية والسياسية في إطار دبلوماسية عامة ولتبيين مواقف ومبادئ السياسة الخارجية لجمهورية ايران الاسلامية، ولاتوجد سرية في هذه اللقاءات ولم يشارك رئيس الجمهورية إلّا في حفل عشاء اُقيم علي شرف الجالية الإيرانية المقيمة في الولايات المتحدة.
علماً بأنّ إحدي وكالات الأنباء الايرانية نقلت صباح اليوم عن موقع 'ديلي كالر' الالكتروني وعن «وال استريت جورنال» هذا النبأ.
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سياسي

مزاعم مشاركة الرئيس الايراني في حفل عشاء

برويز اسماعيلي

مكتب رئيس الجمهورية

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لاصحة لمزاعم مشاركة الرئيس روحاني في حفل عشاء سري حضره ثلاثة من أعضاء الكونغرس الأمريكي

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