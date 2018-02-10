لاصحة لمزاعم مشاركة الرئيس روحاني في حفل عشاء سري حضره ثلاثة من أعضاء الكونغرس الأمريكي

وأضاف برويز اسماعيلي أنّ رئيس الجمهورية حسن روحاني خلال زياراته السنوية للمشاركة في الجمعية العامة لمنظمة الاُمم المتحدة يلتقي بالعديد من الشخصيات الفكرية والسياسية في إطار دبلوماسية عامة ولتبيين مواقف ومبادئ السياسة الخارجية لجمهورية ايران الاسلامية، ولاتوجد سرية في هذه اللقاءات ولم يشارك رئيس الجمهورية إلّا في حفل عشاء اُقيم علي شرف الجالية الإيرانية المقيمة في الولايات المتحدة.

علماً بأنّ إحدي وكالات الأنباء الايرانية نقلت صباح اليوم عن موقع 'ديلي كالر' الالكتروني وعن «وال استريت جورنال» هذا النبأ.

إنتهي** ع ج**2344

