اكاديمي امريكي: الثورة الاسلامية وجهت صفعة قوية لنظام التمييز العنصري

واضاف هورن اليوم السبت في حديث لمراسل ارنا بمناسبة الذكري السنوية الـ 39 لانتصار الثورة الاسلامية، ان محمد رضا بهلوي كان يلعب دورا مهما في دعم حكومة جنوب افريقيا العنصرية وقمع الحركة المناهضة للاستعمار لذلك ان شعوب العالم يشيدون بثورة الشعب الايراني ضد النظام الملكي.

وتاكيدا علي دعم الادارة الامريكية للانظمة الملكية في العالم، قال ان امريكا تدعم النظام الملكي السعودي لانه يؤمن مصالح واشنطن في المنطقة.

وحول تاثير الثورة الاسلامية علي الصعيد الدولي وصف ايران بانها دولة مهمة في المنطقة و لها ثقلها علي الصعيد الاقليمي.

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