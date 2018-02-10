الاحتفال بذكري انتصار الثورة الاسلامية في كازاخستان و باكستان

باكو/10شباط/ فبراير/ارنا - استضافت العاصمة الكازاخية استانا ليلة الجمعة احتفالا كبيرا بمناسبة الذكري السنوية الـ39 لانتصار الثورة الاسلامية.

وشارك في الاحتفال مساعد وزير التنمية والاستثمار الكازاخي كضيف شرف الي جانب عدد من المسؤولين العسكريين و السياسيين الكازاخيين و الايرانيين المقيمين هناك و السفراء المعتمدين لدي استانا.
واشار سفير ايران لدي كازاخستان «مجتبي دميرجي لو» خلال المراسم الي دور مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (ره) في انتصار الثورة الاسلامية معتبرا الثورة بانها حركة استهدفت الاستبداد الداخلي و الهيمنة الاجنبية بهدف تحقيق الحرية و العدالة و الاستقلال في البلاد.
وفيما اشار الي الانجازات التي حققتها ايران علي مدي 39 عاما في مختلف الاصعدة الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية، اضاف ان الثورة اسهمت في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع، وقال ان النساء يشكلن 60 في المئة من طلبة الجامعات.
كما شهدت العاصمة الباكستانية اسلام آباد مراسما بمناسبة ذكري انتصار الثورة الاسلامية شارك فيها مستشار الامن القومي الباكستاني ناصرخان جنجوعه و عدد من المسؤولين المحليين و ممثلين عن مختلف الاحزاب و السفراء المعتمدين لدي اسلام اباد و الملحقين العسكريين هناك.
انتهي**1110** 2344



برچسب ها

سياسي

انتصار الثورة

كازاخستان

باكستان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الاحتفال بذكري انتصار الثورة الاسلامية في كازاخستان و باكستان

معظم المشاهدات

القبانجي يدعو الحكومة العراقية لانهاء الوجود الامريكي في العراق

القبانجي يدعو الحكومة العراقية لانهاء الوجود الامريكي في العراق

مباحثات عراقجي مع المسؤولين الأوروبيين في باريس

مباحثات عراقجي مع المسؤولين الأوروبيين في باريس

امام جمعة النجف الاشرف: الثورة الايرانية اعادت للامة الاسلامية هويتها واصالتها

امام جمعة النجف الاشرف: الثورة الايرانية اعادت للامة الاسلامية هويتها واصالتها

الحرس الثوري يرصد استراتيجيات والإنتشار الجغرافي لجماعة داعش

الحرس الثوري يرصد استراتيجيات والإنتشار الجغرافي لجماعة داعش

لاريجاني: الاعداء يسعون لحرماننا من الصواريخ لاستهداف امننا ومهاجمتنا

لاريجاني: الاعداء يسعون لحرماننا من الصواريخ لاستهداف امننا ومهاجمتنا

أحدث الأخبار

رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية: الصداقة بين طهران وعشق آباد ينبغي الإهتمام بها

رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية: الصداقة بين طهران وعشق آباد ينبغي الإهتمام بها

إنطلاق مهرجان الطفل الأول بين إيران وماليزيا

بالتزامن مع أيام عشرة الفجر؛

إنطلاق مهرجان الطفل الأول بين إيران وماليزيا

روحاني يؤكد استعداد ايران لقبول الاستثمارات خاصة في مجالات النفط والغاز والبتروكيمياء والسياحة

خلال اللقاء مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في طهران؛

روحاني يؤكد استعداد ايران لقبول الاستثمارات خاصة في مجالات النفط والغاز والبتروكيمياء والسياحة

مساعي ايران لمكافحة الارهاب في العالم فريدة

ممثل الرئيس الغيني في مراسم ذكري انتصار الثورة الاسلامية:

مساعي ايران لمكافحة الارهاب في العالم فريدة

المقاومة الفلسطينية: نقف إلي جانب سوريا في مواجهة العدو الصهيوني

خاص 'إرنا' :

المقاومة الفلسطينية: نقف إلي جانب سوريا في مواجهة العدو الصهيوني

موضوعات مرتبط