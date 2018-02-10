الاحتفال بذكري انتصار الثورة الاسلامية في كازاخستان و باكستان

وشارك في الاحتفال مساعد وزير التنمية والاستثمار الكازاخي كضيف شرف الي جانب عدد من المسؤولين العسكريين و السياسيين الكازاخيين و الايرانيين المقيمين هناك و السفراء المعتمدين لدي استانا.

واشار سفير ايران لدي كازاخستان «مجتبي دميرجي لو» خلال المراسم الي دور مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (ره) في انتصار الثورة الاسلامية معتبرا الثورة بانها حركة استهدفت الاستبداد الداخلي و الهيمنة الاجنبية بهدف تحقيق الحرية و العدالة و الاستقلال في البلاد.

وفيما اشار الي الانجازات التي حققتها ايران علي مدي 39 عاما في مختلف الاصعدة الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية، اضاف ان الثورة اسهمت في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع، وقال ان النساء يشكلن 60 في المئة من طلبة الجامعات.

كما شهدت العاصمة الباكستانية اسلام آباد مراسما بمناسبة ذكري انتصار الثورة الاسلامية شارك فيها مستشار الامن القومي الباكستاني ناصرخان جنجوعه و عدد من المسؤولين المحليين و ممثلين عن مختلف الاحزاب و السفراء المعتمدين لدي اسلام اباد و الملحقين العسكريين هناك.

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