ايران وباكستان تؤكدان علي تطوير التعاون الثنائي لدعم الاستقرار في المنطقة

واشار السفير الايراني في اسلام اباد مهدي هنرودست اليوم السبت خلال لقائه مستشار الأمن الوطني الباكستاني ناصرخان جنجوعه، الي تعاون ايران وباكستان كأستراتيجية مهمة لارساء السلام الدائم في المنطقة.

وتبادل الطرفان في اللقاء، وجهات النظر حول القضايا المرتبطة بالمصالح المتبادلة وافاق التعاون المستقبلي بين ايران وباكستان في مختلف المجالات.

ووصف ناصرخان جنجوعه، الجمهورية الاسلامية الايرانية بالبلد الجار والمسلم والشقيق لباكستان، وقال ان اسلام اباد تمد يد الصداقة وعلي الدوام لايران لتعزيز العلاقات وتحرص علي تطوير العلاقات في كافة المجالات.

من جانبه أعرب السفير الايراني في باكستان مهدي هنرودست عن ارتياحه لمستوي العلاقات السياسية بين البلدين، وقال ان اللقاءات الثنائية بين كبار مسوؤلي البلدين مؤشر علي رغبة الطرفين بتحسين العلاقات.

كما أكد السفير الايراني في باكستان ، علي ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية خاصة في القطاع المصرفي ودعا الي ازالة العقبات امام تنمية التجارة الثنائية.

انتهي** 2344

