الجيش السوري: إنهاء وجود تنظيم “داعش” الإرهابي بمحافظتي حماة وحلب

واوردت 'سانا' عن القيادة العامة في بيان لها مساء الجمعة “إن وحدات الجيش العربي السوري قضت خلال عملياتها في أرياف حماة وحلب وادلب علي أعداد كبيرة من الإرهابيين معظمهم من جنسيات أجنبية ودمرت مقرات التنظيمات الإرهابية وتحصيناتها وأسلحتها الثقيلة ومن ضمنها عشرات العربات المفخخة واغتنمت عتادا مدرعا من الدبابات والعربات وراجمات الصواريخ وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر” مشيرة إلي أن “وحدات الهندسة تتابع عملية إزالة الألغام والمفخخات التي زرعها الإرهابيون في المنطقة”.

وأوضح البيان أن الأهمية الاستراتيجية لهذا الإنجاز تكمن في “كونه ينهي وجود تنظيم داعش الإرهابي في محافظتي حماة وحلب ويقضي علي معظم إرهابيي جبهة النصرة في ريف حلب الجنوبي كما أنه يؤمن عددا من طرق المواصلات والإمداد بين محافظتي حماة وحلب ويربط المحافظات المذكورة بالبادية السورية وصولا إلي الحدود العراقية”.

وختمت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بيانها بالتأكيد علي عزم الجيش السوري وإصراره علي “مواصلة العمليات العسكرية في مواجهة التنظيمات الإرهابية وإحباط مخططات رعاتها وداعميها انطلاقا من واجبه الوطني والدستوري حتي إعادة الأمن والاستقرار إلي جميع أراضي الجمهورية العربية السورية”.

انتهي ** 2342

