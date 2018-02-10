ايران تكتسح اوزبكستان وتضرب موعدا مع اليابان في نهائي كرة الصالات الاسيوية

سجل اهداف ايران في هذه المباراة كل من مهدي جاويد (3، 15، 16) واصغر حسن زاده (4، 31) وحسين طيبي (11، 35)، فيما سجلت اوزبكستان هدفها الوحيد قبل نهاية المباراة بواسطة رحمتوف (39).

وتلتقي ايران في المباراة النهائية التي تقام غدا الاحد اليابان التي تغلبت بدورها علي العراق 3-0.

وكانت ايران المدافعة عن اللقب قد اكتسحت تايلند ايضا اول أمس الخميس 9-1 في الدور ربع النهائي.

وفي دور المجموعات كانت ايران قد فازت علي ميانمار 14-0 وعلي الصين 11-1 وعلي العراق 5-3 .

يذكر ان ايران توجت باللقب الآسيوي 11 مرة فيما فازت بها اليابان 3 مرات.

ويلتقي العراق واوزبكستان يوم غد الاحد ايضا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

انتهي ** 2342

