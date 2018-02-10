القبانجي يدعو الحكومة العراقية لانهاء الوجود الامريكي في العراق

وقال السيد القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف الاشرف، ان 'العراق لا يحتاج للوجود الامريكي المتمثل بـ (6 الاف) مقاتل، وندعو الحكومة العراقية الي اتخاذ قرار لانهاء الوجود الامريكي' مشددا علي ان 'قواتنا اثبتت انها قادرة علي طرد اكبر قوة شيطانية' .

واضاف، 'لم يبق مبرر لوجود الامريكان في العراق مع ما يكلفون البلد من اموال باهضة'.

يذكر ان وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) اكدت، الاثنين الماضي، وعلي لسان المتحدث الرسمي باسمها (إيريك باهون)، ان الوزارة لا تنوي سحب أي جندي اميركي من العراق في المدي القريب فيما كشف عن اتفاق اميركي عراقي يقضي بتحويل مهام تلك القوات لتدريب وحدات الجيش العراقي ورفع جهوزيته لمحاربة الارهاب .

وكانت وكالة أنباء (اسوشييتد بريس) الاميركية نقلت، الاثنين الماضي، ايضا عن المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي تأكيده بدء سحب القوات الأميركية من العراق، وهو الامر الذي لم يؤكد بعد نتيجة لتضارب التصريحات العراقية والامريكية .

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