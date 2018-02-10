وزیر الاقتصاد الاذربیجانی: التبادل التجاری مع ایران ارتفع بنسبة 30 بالمائة

باكو / 10 شباط / فبرایر /ارنا-
اعلن وزیر الاقتصاد الاذربیجانی شاهین مصطفي اوف عن ازدیاد حجم التبادل التجاری بین بلاده والجمهوریة الاسلامیة الایرانیة بنسبة 30 بالمائة خلال العام الماضی.

جاء ذلك فی كلمة القاها مصطفي اوف خلال حفل اقیم فی باكو احیاء للدكري الـ 39 لانتصار الثورة الاسلامیة فی ایران، والذی جري بحضور السفیر الایرانی وسفراء مختلف الدول الاجنبیة وحشد غفیر من الایرانیین المقیمین.
وقال مصطفي اوف، انه خلال الاعوام الاربعة الماضیة كانت هنالك 10 لقاءات بین رئیسی البلدین ونحو 100 زیارة متبادلة بین مسؤولیهما حیث اثمرت عن ابرام اكثر من 40 وثیقة للتعاون.
واشار رئیس الجانب الاذربیجانی فی اللجنة الاقتصادیة المشتركة بین البلدین الي نمو العلاقات الاقتصادیة والتجاریة الثنائیة واضاف، هنالك مشروعان مشتركان بین الجانبین، الاول بناء مصنع لانتاج السیارات فی مدینة نفجالا الصناعیة الواقعة علي بعد 186 كم الي الجنوب من باكو والثانی مصنع لانتاج الادویة فی الواحة الصناعیة 'بیراللهی' فی ضواحی باكو.
واعتبر التعاون بین البلدین بانه ناجح فی مجال ایجاد البنیة التحتیة للنقل وممر الترانزیت وقال، انه وفی اطار المرحلة الاولي من ممر النقل الدولی 'شمال –جنوب' تم انشاء خط سككی بطول 8.3 كم فی اراضی جمهوریة اذربیجان و 2.1 كم فی الاراضی الایرانیة وكذاك تم انشاء خط سككی علي نهر 'آستاراجای' فی الحدود المشتركة بین البلدین ومازالت الاجراءات مستمرة لانشاء محطة نقل فی الاراضی الایرانیة.
واوضح بان البلدین مستمران فی التعاون فی اطار المرحلة الثانیة لاكمال ممر 'الشمال –جنوب' ومن ضمنه خط سكك الحدید 'آستارا – رشت'.
واشار كذلك الي التعاون بین البلدین فی مختلف المجالات الثقافیة والعلمیة والاجتماعیة.
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وزیر الاقتصاد الاذربیجانی: التبادل التجاری مع ایران ارتفع بنسبة 30 بالمائة

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