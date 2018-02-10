السفیر الایرانی فی باكو:

ایران تتقدم فی مسار الاستقرار والاقتدار الاقلیمی والعالمی رغم الضغوط

باكو / 10 شباط / فبرایر /ارنا-
اكد السفیر الایرانی فی باكو جواد جهانغیر زادة بان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تتقدم فی مسار الاستقرار والاقتدار الاقلیمی والعالمی رغم ضغوط وحظر القوي الكبري.

جاء ذلك فی كلمة القاها السفیر جهانغیر زادة، الجمعة، خلال حفل اقیم فی العاصمة الاذربیجانیة باكو، لمناسبة الذكري الـ 39 لانتصار الثورة الاسلامیة فی ایران بحضور ممثل الولی الفقیه فی جمهوریة اذربیجان علی اكبر اجاق نجاد ووزیر الاقتصاد الاذربیجانی شاهین مصطفي اوف وسفراء الدول الاجنبیة وحشد كبیر من محبی الثورة الاسلامیة.
وقال السفیر الایرانی، ان الشعب الایرانی تمكن بقیادة الامام الخمینی (رض) من ارساء نظام الجمهوریة الاسلامیة علي ركیزة الاستقلال والحریة، وان منجزات الثورة الاسلامیة مذهلة لیست فی الاصعدة السیاسیة فقط بل ایضا فی مسار التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والعلمیة.
واضاف، انه وفقا للمؤشرات الاقتصادیة فی العالم تاتی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی المرتبة 18 عالمیا .
واشار الي المنجزات الكبري التی حققتها الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی مسار الدیمقراطیة واجراء الانتخابات واضاف، انه ومنذ انتصار الثورة الاسلامیة ولغایة الان اجریت نحو 40 عملیة انتخابیة بمشاركة وتصویت مباشر من الشعب وفی الانتخابات الرئاسیة الاخیرة التی افضت الي انتخاب الرئیس روحانی شارك اكثر من 73 بالمائة من الناخبین.
وتابع قائلا، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة عملت كذلك كعنصر استقرار اقلیمی وقامت باجراءات جادة ومؤثرة فی مواجهة خطر الارهاب وداعش الظاهرة المقیتة خلال الاعوام الاخیرة.
واكد بان التصدی للارهاب والتطرف بحاجة الي تعاون مشترك علي المستویین الاقلیمی والدولی، مشددا علي ضرورة تجنب التعامل بازدواجیة فی هذا المسار.
واشار فی جانب احر من كلمته الي العلاقات الودیة والطیبة بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وجمهوریة اذربیجان، والمشتركات الكثیرة والاواصر الوطیدة بین الشعبین، لافتا الي العلاقات الاقتصادیة والمشاریع المشتركة بین البلدین ومنها ممر 'شمال – جنوب' ومصنع انتاج السیارات.
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ایران تتقدم فی مسار الاستقرار والاقتدار الاقلیمی والعالمی رغم الضغوط

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