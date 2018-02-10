القوات المسلحة المصرية تعلن تفاصيل العملية العسكرية الشاملة في سيناء

طهران /9 شباط / فبراير- إرنا – أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، اليوم الجمعة، أن قوات إنفاذ القانون بدأت تنفيذ خطة المجابهة الشاملة للتنظيمات الإرهابية والإجرامية بشمال ووسط سيناء وبمناطق أخري بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

وفي بيان له قال العقيد الرفاعي أن هذا يأتي إلي جانب تنفيذ مهام تدريبه وعملية أخري علي كل الاتجاهات الإستراتيجية الأخري بهدف إحكام السيطرة علي المنافذ الإستراتيجية للدولة المصرية وضمان تحقيق الأهداف المخططة لتطهير المناطق التي تتواجد بها بؤر إرهابية وتحصين المجتمع المصري من شرور الإرهاب والتطرف بالتوازي مع مجابهة الجرائم الأخري ذات التأثير علي الأمن والاستقرار الداخليين.
وقال إن القيادة العامة للقوات المسلحة تهيب بأبناء شعب مصر العظيم في كل أنحاء الجمهورية بالتعاون الوثيق مع قوات إنفاذ القانون لمجابهة الإرهاب واقتلاع جذوره والإبلاغ الفوري عن أي عناصر تهدد أمن واستقرار الوطن.
وقال: إن هذه العمليات جاءت في إطار التكليف الصادر من رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية للمجابهة الشاملة للإرهاب والعمليات الإجرامية الأخري بالتعاون الوثيق مع كل مؤسسات الدولة.
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القوات المسلحة المصرية تعلن تفاصيل العملية العسكرية الشاملة في سيناء

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