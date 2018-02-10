حجة الإسلام صديقي يدعو الي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين

وخلال خطبة صلاة الجمعة في طهران قال حجة الاسلام صديقي: ان من افضل أعمال الجهاد في الاسلام شيئين، الاول عفة البطن اي لا ينبغي ان يكون اقتصاد الانسان من الحرام، والثاني العفاف والنزاهة.

وشدد علي أن أكل الحرام واللاأبالية، يبعدان الانسان عن الباري تعالي، مصرحا: ان لقمة الحرام تتسبب بعدم قبول عبادات الانسان لفترة طويلة، وأضاف: ان النظام الاسلامي تقع عليه المسؤولية بأن يرفع العقبات التي تحول دون سير الانسان الي الله تعالي، وتمنع وصول الانسان الي الجنة والفردوس الاعلي.

واعتبر ان أكل الحرام ليس بالشيء البسيط الذي يمكن ان يتغاضي الانسان عنه، فأكل الحرام يؤثر حتي في نطفة الانسان وفي أخلاقه.. فهكذا أشخاص يصبحون عديمي العاطفة وقساة القلوب حتي مع أسرهم.

ولفت حجة الإسلام صديقي إلي إنه اذا أردنا ان يكون المجتمع نزيها وسليما، وأن يعيش المواطنون من الحلال، فعلينا ان نهتم بذلك عبر القنوات الادارية والتقنية وأن تصل المسؤولية الي المدير عبر القنوات الحلال.

ودعا المسؤولين الثقافيين وكذلك وسائل الاعلام الي النهوض بوجه الاقتصاد غير السليم وأن يحذروا منه.

وقال انه علي وسائل الاعلام ان تحث التجار الشباب بضرورة دفع الخمس، وأن تحذرهم من وبال الربا، وان تذكرهم برعاية الانصاف في التعامل وعدم الاحتكار وإيجاد السوق السوداء.. هذه كلها ذنوب اقتصادية، لكنها تستتبع عشرات الحالات من الفساد والذنوب.. محذرا من الرشوة.

كما دعا المسؤولين الي بذل مزيد من الجهود من أجل رفع مشكلات المواطنين، وقال: ان ما يرضي الله عن المسؤولين هو عملهم من اجل رفع آلام المواطنين ومعاناتهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية.

انتهي ** ا ح ** 2342

