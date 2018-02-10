اللجنة الاولمبية الدولية تعتذر رسميا لايران

طهران/9 شباط/فبراير/ارنا – قدمت اللجنة الاولمبية الدولية ولجنة اقامة الاولمبياد الشتوي 2018 من خلال رسائل منفصلة اعتذارا عما بدر من تصرف غير مهني مع الرياضيين الايرانيين خلال الاولمبياد الشتوي لبيونغ تشانغ.

وفي اعقاب التصرف غير المهني لمستضيف الالعاب الاولمبية الشتوية 2014 بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية في عدم تقديم هدايا راعي الالعاب للرياضيين الايرانيين المشاركين، فقد اكدت اللجنة الوطنية الاولمبية الايرانية وبالتنسيق مع وزارة الرياضة علي ضرورة حفظ شان وموقع الرياضيين الايرانيين للتصدي لهذا الاجراء المغاير للقيم الاولمبية.
وفي هذا الخصوص، فقد ارسل مساعد رئيس اللجنة الاولمبية الدولية رسالة الي رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية الايرانية رضا صالحي اميري قال فيها: نعرب عن اسفنا العميق بخصوص الاجراء المؤسف المتعلق بتوزيع الهواتف بين الرياضيين الايرانيين.
كما اكد رئيس لجنة اقامة الالعاب الشتوية في رسالة منفصلة ان هذا الامر حصل بسبب عدم التواصل الصحيح بين الفرق الموزعة للهواتف الجوالة، ونتفهم الاستياء الذي حصل لرياضيكم ووفدكم.
واضاف انه في اطار الروح والقيم الاولمبية نشكر تعاونكم الودي والقيم لحل هذا الموضوع. ونقترح في هذا المجال عقد جلسة معكم ورياضيكم في اول فرصة ممكنة لاننا حريصون علي اظهار دعمنا لرياضيكم وتجاوز هذا الحادث.
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الالعاب الاولمبيه

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اللجنة الاولمبية الدولية تعتذر رسميا لايران

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