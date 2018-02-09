مباحثات عراقجي مع المسؤولين الأوروبيين في باريس

طهران /9 شباط / فبراير- إرنا – عقد المساعد السياسي لوزير الخارجية عباس عراقجي إجتماعات في باريس مع الدبلوماسيين الأوروبيين وبحث معهم آخر مستجدات الإتفاق النووي والقضايا ذات الإهتمام المشترك.

وعلي هامش إجتماع 'يوروماني' المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الجمعة أجري عراقجي لقاءاً مع مساعد وزير الخارجية البريطاني اليستر برت وبحث معه القضايا الإقليمية والدولية.
وقد غرد مساعد وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أمس الخميس علي صفحته في توتير مشيراً إلي مباحثاته مع عراقجي بخصوص الإتفاق النووي وقضايا المنطقة متوقعاً وصول عراقجي إلي لندن خلال الأيام القليلة القادمة.
هذا وقد التقي عراقجي في وقت سابق وبصورة منفصلة مع مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الفرنسية ومستشار قصر الإليزيه وبحث معهما تطورات الإتفاق النووي والقضايا ذات الإهتمام المشترك.
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مباحثات عراقجي مع المسؤولين الأوروبيين في باريس

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