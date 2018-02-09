خطيب جمعة طهران: أمريكا تتلقي صفعات متتالية من الشعب الايراني

طهران /9 شباط / فبراير- إرنا – أكد خطيب جمعة طهران حجة الإسلام كاظم صديقي إن الشعب الإيراني يشعر بالفخر مشيراً إلي ان أمريكا تلقت وتتلقي بشكل مستمر الصفعات من الشعب الايراني.

وخلال خطبة صلاة الجمعة اليوم في طهران أشار حجة الاسلام صديقي إلي المؤامرة الأمريكية السعودية المشتركة في لبنان وسوريا والعراق وقال: إن هؤلاء ظنوا ومن خلال المال السعودي والسياسات الشيطانية وإيجاد داعش وتأليب بعض الطامعين في شمال العراق أن يتمكنوا من عزل إيران.
وشدد علي أن مؤتمر الجامعة العربية لم يتبلور وإن السعودية لم تجن شيئاً من الحرب الوكالة فيما فشلت الولايات المتحدة والقوي الكبري في إستهداف إيران حتي مع إثارة أعمال الشغب الداخلية.
واعتبر إن الثورة الإسلامية تمكنت من الإنتصار علي التيارين الفكريين السائدين حينها وهما الليبرالية والإشتراكية مشيراً إلي إن الشاه لم يكن يملك أمره بل ينفذ ما كان يأمرونه به.
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خطيب جمعة طهران: أمريكا تتلقي صفعات متتالية من الشعب الايراني

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