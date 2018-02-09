جمعية الآشوريين: الأقليات الدينية في إيران تتمتع بالحرية الكاملة

أرومية /9 شباط / فبراير- إرنا – قال عضو جمعية الآشوريين في مدينة أرومية (شمال غرب) جاك بت كليا: إننا نعلن للعالم أجمع بأن الأقليات الدينية في إيران وخلافا للدعاية الغربية تتمتع بالحرية الكاملة ولا توجد مشاكل بهذا الخصوص.

وخلال مراسم عشرة الفجر وذكري إنتصار الثورة الإسلامية في إيرانية أمس الخميس في مدينة ارومية قال بت كليا: إننا نعلن وبكل فخر أنه وبعد 40 عاماً علي الثورة تمكنا من الصمود جنباً إلي جنب مع أخواننا المسلمين أمام جميع هجمات الأعداء.
واشار إلي دور جميع فئات الشعب الإيراني ومن مختلف القوميات والأديان في إنتصار الثورة الإسلامية وقال: إن طلائع الثورة بدأت بأفكار الإمام الخميني الراحل (رض) القائمة علي الحرية والمساواة وهذا ما تحقق بالفعل في ظل النظام الإسلامي.
وأشار إلي دور الأقليات الدينية في مختلف مراحل الثورة من إنطلاقها إلي فترة الدفاع المقدس (الحرب العراقية المفروضة 1980-1988) وقال انها قدمت الشهداء والمضحين في هذا السبيل.
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جمعية الآشوريين: الأقليات الدينية في إيران تتمتع بالحرية الكاملة

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