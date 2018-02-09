كرة الصاله الإيرانية الأولي آسيوياً والسادسة عالمياً

ووفقاً للترتيب العالمي الذي أعلن عنه اليوم الجمعة من قبل موقع كرة الصاله العالمية الإلكتروني فإن المنتخب البرتغالي ونتيجة لتأهله إلي بطولة كأس أوروبا لكرة الصاله فقد احتل مرتبة إيران العالمية السابقة وهي المرتبة الخامسة فيما نزلت إيران مرتبة واحدة لتحل في المرتبة العالمية السادسة.

ويمكن للمنتخب الإيراني أن يستعيده موقعه في حال تمكن من الفوز ببطولة كأس آسيا.

وأشار الموقع إلي أن ترتيب المنتخبات العشره الأوائل لكرة الصاله في العالم هي كالتالي: البرازيل وأسبانيا والأرجنتين وروسيا والبرتغال وإيران وإيطاليا وكازاخستان واوكرانيا وأذربيجان.

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