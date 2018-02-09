الإتفاق النووي دليل علي إنفتاح إيران علي العالم

وفي كلمة له خلال إحتفال الذكري الـ39 لإنتصار الثورة الإسلامية في إيران أمس الخميس اعتبر كجوئيان إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي بلد قوي ومصدر للتوازن الإقليمي وتسعي دوماً إلي تعزيز السلام والإستقرار والأمن في المنطقة، مشيراً إلي أن إيران لا تالو جهداً لتعزيز الإستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط الإستراتيجية ومكافحة مختلف أشكال الإرهاب فيها.

وأشاد بالإنجازات السياسية والإقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية التي حققتها إيران خلال عمر الثورة الإسلامية معتبراً إن من أهم هذه الإنجازات تحقيق الإستقلال السياسي وتعزيز النظام القائم علي الديمقراطية الدينية.

يذكر إن احتفال ذكري إنتصار الثورة الإسلامية أقيم في العاصمة الإيرلندية دبلن بحضور الشخصيات السياسية والبرلمانية والإقتصادية والتجارية والثقافية والدينية إلي جانب العديد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المقيمة في ايرلندا.

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