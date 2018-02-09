سفير إيران لدي دوبلن:

الإتفاق النووي دليل علي إنفتاح إيران علي العالم

لندن /9 شباط / فبراير- إرنا – أكد سفير إيران لدي العاصمة الإيرلندية دوبلن جواد كجوئيان إن الإتفاقية النووية دليل علي إنفتاح إيران علي العالم ومعارضتها لكل أنواع أسلحة الدمار الشامل.

وفي كلمة له خلال إحتفال الذكري الـ39 لإنتصار الثورة الإسلامية في إيران أمس الخميس اعتبر كجوئيان إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي بلد قوي ومصدر للتوازن الإقليمي وتسعي دوماً إلي تعزيز السلام والإستقرار والأمن في المنطقة، مشيراً إلي أن إيران لا تالو جهداً لتعزيز الإستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط الإستراتيجية ومكافحة مختلف أشكال الإرهاب فيها.
وأشاد بالإنجازات السياسية والإقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية التي حققتها إيران خلال عمر الثورة الإسلامية معتبراً إن من أهم هذه الإنجازات تحقيق الإستقلال السياسي وتعزيز النظام القائم علي الديمقراطية الدينية.
يذكر إن احتفال ذكري إنتصار الثورة الإسلامية أقيم في العاصمة الإيرلندية دبلن بحضور الشخصيات السياسية والبرلمانية والإقتصادية والتجارية والثقافية والدينية إلي جانب العديد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المقيمة في ايرلندا.
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الإتفاق النووي دليل علي إنفتاح إيران علي العالم

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الإتفاق النووي دليل علي إنفتاح إيران علي العالم

سفير إيران لدي دوبلن:

الإتفاق النووي دليل علي إنفتاح إيران علي العالم

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