وزير الثقافة والسياحة العراقي يشيد بفن حياكة السجاد الإيراني

وشدد الوزير رواندوزي علي أهمية استمرار التعاون الثقافي بين إيران والعراق معرباً عن تقديره للمساعي التي تبذلها المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد في هذا المجال.

وقال لقد أقمنا حتي اليوم العديد من المعارض المشتركة مع إيران في مجال الفن إلا ان معرض لوحات السجاد الإيراني له ميزة خاصة.

وخلال مقابلة مع إحدي القنوات العراقية شدد الوزير رواندوزي علي المشتركات الكثيرة بين إيران والعراق معتبراً إن البلدين يملكان حضارة عريقة وثقافة غنية.

واشار إلي أن التعاون الثقافي والفني مع إيران يأتي في إطار مذكرة تفاهم بين وزارتي الثقافي في البلدين والتي ستسهم في تعزيز التعاون أكثر من أي وقت مضي.

يذكر إن معرض لوحات السجاد الإيراني الأول الذي أفتتح في العاصمة بغداد يوم الأربعاء الماضي تحت شعار 'السجاد الإيراني في أرض الرافدين' حظي بإقبال واسع من قبل العراقيين.

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