خلال تفقده لمعرض لوحات السجاد الإيرانية النفيسة؛

وزير الثقافة والسياحة العراقي يشيد بفن حياكة السجاد الإيراني

بغداد /9 شباط / فبراير- إرنا – أشاد وزير الثقافة والسياحة العراقي فرياد رواندوزي بفن حياكة السجاد الإيراني وذلك خلال تفقده اليوم الجمعة لمعرض لوحات السجاد الإيراني النفيس المقام في بغداد.

وشدد الوزير رواندوزي علي أهمية استمرار التعاون الثقافي بين إيران والعراق معرباً عن تقديره للمساعي التي تبذلها المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد في هذا المجال.
وقال لقد أقمنا حتي اليوم العديد من المعارض المشتركة مع إيران في مجال الفن إلا ان معرض لوحات السجاد الإيراني له ميزة خاصة.
وخلال مقابلة مع إحدي القنوات العراقية شدد الوزير رواندوزي علي المشتركات الكثيرة بين إيران والعراق معتبراً إن البلدين يملكان حضارة عريقة وثقافة غنية.
واشار إلي أن التعاون الثقافي والفني مع إيران يأتي في إطار مذكرة تفاهم بين وزارتي الثقافي في البلدين والتي ستسهم في تعزيز التعاون أكثر من أي وقت مضي.
يذكر إن معرض لوحات السجاد الإيراني الأول الذي أفتتح في العاصمة بغداد يوم الأربعاء الماضي تحت شعار 'السجاد الإيراني في أرض الرافدين' حظي بإقبال واسع من قبل العراقيين.
انتهي ** ا ح ** 1718



برچسب ها

فرهنگي

إيران

العراق

السجاد الإيراني

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزير الثقافة والسياحة العراقي يشيد بفن حياكة السجاد الإيراني

معظم المشاهدات

ظريف يهدد سامسونغ بالاستغناء عن جهازه الموبايل في حال لم تُقدّم الاخيرة اعتذارا رسميا وتتراجع عن قرارها

ظريف يهدد سامسونغ بالاستغناء عن جهازه الموبايل في حال لم تُقدّم الاخيرة اعتذارا رسميا وتتراجع عن قرارها

قائد الثورة الاسلامیة:أمریكا أرادت ولم تستطع وأردنا وتمكنا واستطعنا

قائد الثورة الاسلامیة:أمریكا أرادت ولم تستطع وأردنا وتمكنا واستطعنا

قائد الثورة الاسلامية يستقبل قادة وكوادر القوة الجوية للجيش

قائد الثورة الاسلامية يستقبل قادة وكوادر القوة الجوية للجيش

روحاني : لابد من تطوير العلاقات الايرانية التركية إلي مستوي استراتيجي

خلال اتصال هاتفي بنظيره التركي:

روحاني : لابد من تطوير العلاقات الايرانية التركية إلي مستوي استراتيجي

لاريجاني: الاعداء يسعون لحرماننا من الصواريخ لاستهداف امننا ومهاجمتنا

لاريجاني: الاعداء يسعون لحرماننا من الصواريخ لاستهداف امننا ومهاجمتنا

أحدث الأخبار

مباحثات عراقجي مع المسؤولين الأوروبيين في باريس

مباحثات عراقجي مع المسؤولين الأوروبيين في باريس

خطيب جمعة طهران: أمريكا تتلقي صفعات متتالية من الشعب الايراني

خطيب جمعة طهران: أمريكا تتلقي صفعات متتالية من الشعب الايراني

جمعية الآشوريين: الأقليات الدينية في إيران تتمتع بالحرية الكاملة

جمعية الآشوريين: الأقليات الدينية في إيران تتمتع بالحرية الكاملة

كرة الصاله الإيرانية الأولي آسيوياً والسادسة عالمياً

كرة الصاله الإيرانية الأولي آسيوياً والسادسة عالمياً

الإتفاق النووي دليل علي إنفتاح إيران علي العالم

سفير إيران لدي دوبلن:

الإتفاق النووي دليل علي إنفتاح إيران علي العالم

موضوعات مرتبط