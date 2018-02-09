وزارة الدفاع تدعو الشعب الإيراني إلي المشاركة الملحمية في مسيرات '22 بهمن'

طهران /9 شباط / فبراير- إرنا – دعت وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الشعب الإيراني إلي المشاركة الملحمية في مسيرات '22 بهمن'.

وفي بيان صادر عنها اليوم الجمعة قالت وزارة الدفاع إن الثورة الإسلامية في إيران وتحت قيادة الإمام الخميني الراحل (رضوان الله عليه) وخلفه الصالح الإمام الخامنئي (مد ظله العالي) وبوعي وبصيرة الشعب الإيراني تدخل اليوم عامها الأربعين في وقت تحولت فيه إلي قدوة للشعوب الخاضعة تحت نير نظام الهيمنة والإستكبار في العالم.
وقال البيان: إن الثورة الإسلامية الإيرانية واجهت إصطفاف قوي الشرق والغرب المعادية لها وللنظام الإسلامي وهي القوي التي حاكت المؤامرات تلو المؤامرات والتي تمثلت في الحركات الإنفصالية التي أنطلقت أبان الثورة في كردستان وخوزستان وتركمن صحرا والحرب العراقية المفروضة (1980 – 1988) والفتن التي ظهرت خلال الأعوام 1998 و2009 و2017 والحظر الظالم والحرب بالوكالة من قبل الإرهاب التكفيري.
واشاد البيان بالإنجازات التي حققتها الثورة الإسلامية والهزيمة الكبيرة التي لحقت بأعداء الثورة معتبراً إن هذه الإنجازات تمثل تجربة كبيرة للصراع الإستراتيجي الذي امتد لأربعين عاماً بين نظام الهيمنة والصهيونية من جهة والجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهة أخري.
وقال البيان: نظراً للمؤامرات التي تحيكها الولايات المتحدة الكيان الصهيوني ودول الرجعية العميلة للغرب ضد القدرات الدفاعية والصاروخية الإيرانية فإن من الضروري عدم التوقف أو الغفلة عن الاستمرار في تعزيز القوة الدفاعية في إطار الأهداف التي رسمها النظام الإسلامي وفي ظل وحدة وتضامن النظام والشعب الإيراني.
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وزارة الدفاع تدعو الشعب الإيراني إلي المشاركة الملحمية في مسيرات

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