مجلس الشعب السوري: العدوان الإسرائيلي لن يزيد الشعب إلا إصراراً

وأكد رئيس المجلس حموده صباغ في بيان أن هدف العدوان الإسرائيلي هو رفع معنويات الإرهابيين التابعين له وهو تأكيد علي “التحالف بين الإرهاب الصهيوني وإرهاب المرتزقة المدعوم من قوي الاستعمار الحديث وعملائه من الأنظمة العربية الرجعية الظلامية”.

وأشار صباغ إلي أن العدوان الإسرائيلي المتناغم مع جرائم الإرهابيين لن يزيد الشعب السوري إلا إصراراً علي إكمال المسيرة حتي النصر المؤزر، وقال “إننا في مجلس الشعب وكممثلين شرعيين عن الشعب السوري نؤكد دعمنا المطلق للجيش السوري في مهمته الوطنية لتطهير الأراضي السورية من الإرهاب كما ندعم بقوة المجموعات الشعبية التي انتفضت ضد تنظيم داعش و”جبهة النصرة” الإرهابيين في العديد من المناطق السورية”.

انتهي ** ا ح ** 1718

