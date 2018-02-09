الثورة الإسلامية لعبت دوراً مهماً في الصحوة الإسلامية

وفي مقابلة مع إرنا علي اعتاب الذكري التاسعة والثلاثين لإنتصار الثورة الإسلامية الإيرانية اليوم الجمعة قال الأستاذ زيد أحمد: مما لا شك فيه فإن الثورة الإسلامية في إيران تركت أثراً كبيراً علي الصعيد الإقليمي والدولي مشيراً إلي أن الصحوة الإسلامية التي شهدتها الدول المسلمة تمثل جزءاً من التأثير الذي تركته الثورة الإسلامية الإيرانية.

واعتبر إن الثورة الإسلامية هي مصدر إلهام للحركات الإسلامية وحركات التحرر في العالم مشيراً إلي أن الحركات الإسلامية كانت تتابع عن كثب تطورات الثورة الإسلامية وأحداثها خلال العام 1979.

ولفت إلي أن إيران تعرضت بعد الثورة الإسلامية إلي الكثير من الضغوطات من قبل القوي الكبري وخاصة الولايات المتحدة بهدف عزلها عن العالم لكن ورغم ذلك لا زالت إيران تلعب دوراً مهماً في المعادلات الدولية والإقليمية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

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