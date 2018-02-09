وحدة وبصيرة الشعب الإيراني أفشلت مؤامرة الأعداء

وفي كلمة له في مراسم تكريم شهداء الدفاع عن المراقد المقدسة بمدينة لنجان بمحافظة إصفهان (وسط) قال العميد دهقان إن الاحداث الأخيرة في البلاد كانت تدار من قبل الأعداء وقد فشلت بفعل بصيرة الشعب الإيراني وحضوره في ساحة الدفاع عن الثورة الإسلامية.

واعتبر إن الشعب الإيراني يتمتع بوعي سياسي كبير قائلاً إن الشعب الإيراني يعشق النظام الإسلامي وأكد وفاءه للنظام والحكومة.

وشدد علي ان الجهاد والوحدة والتوكل والإيمان والولائية تمثل عوامل قوة لنا ولا تسمح للأعداء بالتدخل في شؤون البلد وقال: لقد بلغت قدرة إيران وقوتها مستويات كبيرة بحيث جعلت الأعداء يسعون ليل نهار من أجل النيل من شعبنا وإضعافه.

وحذر من مؤامرات الأعداء للنيل من وحدة وتضامن البلد معتبراً إن الثورة الإسلامية جعلت من جميع فئات الشعب تتوحد حول محور الإسلام وانهت النظام الشاهنشاهي المستبد.

وفي موضوع آخر اعتبر العميد دهقان إن شهداء الدفاع عن المراقد المقدسة وقفوا في الخط المتقدم من مجابهة الولايات المتحدة وإسرائيل وقد تمكنوا من إلحاق الهزيمة بهم.

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